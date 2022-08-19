Хочешь родить — устраивайся на работу. Дана превратил жизнь бойцов UFC в ад?

Всем известен Дана Уайт — харизматичный руководитель главного ММА-промоушена планеты. Вклад Уайта в развитие UFC нельзя переоценить: именно его смелые и нестандартные ходы помогли организации пройти через самые тяжёлые кризисы. Одна из сильных сторон Даны — бережное отношение к деньгам. Президент выкладывает миллионы только в том случае, если уверен в многократной прибыли. Но, как это часто бывает, в наших достоинствах кроются и наши недостатки.

В последние годы Уайта всё чаще обвиняют в невероятной жадности, сравнивая со Скруджем Макдаком. Сначала слышались лишь робкие просьбы отдельных бойцов повысить зарплату, но постепенно недовольство стало практически массовым. Сейчас не проходит и недели, чтобы Дану не атаковал кто-нибудь из топовых спортсменов. Дело уже не только в зарплатах: жёсткие ограничения спонсорских контрактов тоже изрядно раздражают звёзд UFC.

«Бойцов лишили спонсорского дохода. Это огромный источник денег для нас, но компания продолжает использовать эту возможность только в своих интересах. Я понимаю, что спорт хорош в униформе, но нам должны разрешить, по крайней мере, рекламировать хотя бы двух одобренных спонсоров в октагоне. В прошлом году я лишился сделки более чем на $ 1 млн из-за соглашения UFC с Crypto. Что я с этого получил? Инфляция растёт», — недавно заявил чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну.



Впрочим, многим может показаться, что звёзды просто «с жиру бесятся». Действительно, даже с нынешним уровнем контрактов и без спонсоров тот же Нганну давно финансово обеспечил себя на всю жизнь. Но проблема в том, что положение рядовых бойцов UFC зачастую является реально плачевным. И это несмотря на многомиллионные прибыли, которыми каждый год хвалится Уайт. Вы только посмотрите, в какой ситуации оказалась Джулия Авила — девушка-боец с солидным рекордом 3-1 в UFC.

«Зарплата спортсменов хороша, когда у тебя есть бой. У меня было девять отменённых поединков за календарный год. После травмы мне пришлось устраиваться на работу, чтобы сводить концы с концами. И получить страховку, чтобы покрывать мою беременность. Мне нравится быть частью UFC, это мечта. Но это временный сон.



Тут тебя не ценят, если ты не говоришь гадости и не залезаешь под кожу к другим бойцам. Я люблю драться для фанатов, люблю устраивать шоу. Но это словно шоу собак или пони. Меня легко заменят любым другим спортсменом, и никто этого не заметит. Это горькая пилюля. Я не прошу подарков в виде денег. Но дайте мне их заработать. Однажды я хотела даже чистить маты после отменённого боя», — написала Авила в социальных сетях.

И вот это действительно проблема. Если девушка, имеющая действующий контракт с UFC, вынуждена устраиваться на другую работу, чтобы родить ребёнка — это ненормальная ситуация. Почему в такой богатой организации нет полноценных медицинских страховок для бойцов? Неужели им нужно помогать только после избиений в октагоне? После таких историй становится понятно, почему президента UFC ругают так часто.



При этом нельзя назвать Уайта бессердечным человеком. Известно немало историй, когда он бескорыстно помогал малознакомым людям. Видимо, просто Дана умеет хорошо разделять личное и рабочее, в нужный момент отстраняясь от эмоций. Его «жадность» — один из главных секретов феноменального успеха UFC. Но недовольные голоса слышны всё громче. Надолго ли хватит терпения Уайта или реформы уже не за горами?