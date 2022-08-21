Украинский шахматист переиграл британского качка. Усик снова победил Джошуа!

Назвать реванш Александра Усика и Энтони Джошуа просто «ожидаемым» – значит не сказать ничего. Второй бой украинского и британского боксёров заранее окрестили главным событием 2022 года. Для этого были все основания: первая схватка Саши и Энтони стала настоящим украшением бокса со всех точек зрения. Тогда шикарная техника Усика оказалась сильнее невероятной мощи Джошуа. Уроженец Крыма, на которого мало кто ставил, законно забрал почти все пояса тяжёлого веса!

Естественно, сразу начались разговоры о прописанном в контракте реванше. Кстати, Джошуа имел возможность отказаться от второй схватки, при этом забрав огромные отступные. Но уязвлённый британец сразу заявил — второму бою быть! Усик тоже ничего против не имел. Энтони подчеркнул, что поменял в тренировках буквально всё и теперь знает, как победить Александра. Украинец ничего такого не говорил, но большинство всё равно ставили на его победу в реванше. И вот второй поединок стартовал!

В первом раунде спортсмены не форсировали события. Джошуа откровенно не рвался в активные атаки, как и его соперник. Усик двигался привычно легко и быстро, его оппонент выглядеть чуть-чуть зажатым. Один плотный джеб украинца и один вязкий клинч — всё, чем запомнилась стартовая трёхминутка. Второй раунд получился точно таким же, разве что уже Энтони донёс парочку неплохих ударов. Боксёры продолжали откровенно экономить силы.

Усик без устали перемещался из стороны в сторону, стараясь резать углы и ловить британца встречными джебами. Джошуа сильнее вкладывался в свои атаки, но его попадания чаще приходились по касательной. В четвёртом раунде украинец блеснул техникой, доведя в голову оппонента несколько быстрых серий. Преимущество Александра в скорости было заметным, постепенно чемпион начал постепенно забирать и общую инициативу. Несмотря, кстати, на удар в пах, полученный в пятой трёхминутке.

Джошуа атаковал напористо и грамотно, но защита украинца была слишком хороша. А вот удары Усика регулярно проходили защиту претендента. Общий темп поединка оставался невысоким, спортсмены много финтили и отказались от яростных разменов. Энтони оставался чуть скованным, несмотря на обещания показать «невероятный» уровень агрессии. Британец никак не мог понять, как подобраться к слишком подвижному чемпиону.

В девятом раунде Джошуа наконец-то стал выбрасывать тяжёлые удары, начав буквально гонять Усика по рингу. Однако с точностью не ладилось: почти все попадания приходились либо в блок, либо в подставленное бедро украинца. Тем не менее Энтони положил раунд к себе в копилку. Общая ситуация по очкам начала выравниваться в сторону претендента. Оценив ситуацию, Александр резко прибавляет — и в 10-м раунде попросту доминирует в ринге.

Главный козырь Джошуа — могучий удар в корпус, которым он несколько раз ловит Сашу. Тот отвечал быстрыми сериями, которые заходят точно в голову соперника. Перед последним раундом боя казалось, что по очкам Усик должен иметь небольшое, но преимущество. Это понимал и Джошуа, который начал смело лезть вперёд. Что сыграло лишь на руку Александру, чьи контратаки выглядели великолепно. Так, в безуспешном навале Энтони, поединок и завершился.

Перед судейским решением было не слишком тревожно. Усик не показал тотального доминирования, но сделал ровно столько, сколько нужно было для победы по очкам. Джошуа продемонстрировал значительный прогресс, однако этого не хватило для того, чтобы перекрыть козыри украинца. Победа Усика! Пусть и раздельным решением, что выглядело «подслащённой пилюлей» для Энтони. Кажется, Тайсону Фьюри пора возвращаться. Или пояс Цыганского короля Саша заберёт без боя.