Конор и Фёдор — в одной лодке. Вспоминаем легендарных бойцов, не сумевших вовремя уйти

После турнира UFC в Лондоне стало окончательно понятно, что Александр Густафссон уже не тот, что раньше. Никита Крылов смял шведа в первом раунде, а Даниэль Кормье справедливо намекнул Мучителю, что уходить нужно вовремя. Но Александр – не первый, кто зря тянет с завершением карьеры. Таких легенд в ММА достаточно.

Фёдор Емельяненко

Последний Император всё ещё хорош и способен вырубать здоровяков, но победы над Тимоти Джонсоном и Рэмпейджем мало утешают после жутких нокаутов в первом раунде от Мэтта Митриона и Райана Бейдера. Фёдор хотел уйти из спорта в 2012-м – сдержи он обещание, и двух ужасных неудач можно было бы избежать.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Емельяненко скоро исполнится 46 лет, но он до сих пор не может остановиться и хочет подраться за пояс Bellator, чтобы реваншировать Бейдера. Бой может обернуться грустно для всех российских фанатов – такой исход только подпортит наследие Фёдора.

Конор Макгрегор

Ирландец вывел ММА на небывалый ранее уровень, но сам после этого начал скатываться вниз. Последние бои Конора только разочаровывают – Макгрегор не побеждает уже два года, а последний, кто уступил Ноториусу, уже завязал со спортом.

Конор Макгрегор Фото: Steve Marcus/Getty Images

Конор много раз вбрасывал заявления об окончании карьеры, но лучше бы им воплотиться в реальность. Сейчас Мак делает вид, что вернётся сильнее, однако мы не раз видели, чем это заканчивается – достаточно вспомнить бесславные поражения от Дастина Порье.

Би-Джей Пенн

Би-Джей был невероятно хорош в лёгком весе – его позиции и заслуги не подвергались сомнениям. Пенн даже пробовал отобрать титул в полусреднем дивизионе у Жоржа Сен-Пьера – не получилось, но это не повлияло на его наследие с негативной стороны.

Би-Джей Пенн Фото: Christian Petersen/Getty Images

А вот что повлияло, так это нежелание вовремя уйти. Би-Джей проиграл титул Фрэнки Эдгару, а затем уступил ему же в реванше – хороший момент, чтобы сложить перчатки в центр октагона, но боец продолжал верить, что вернёт пояс. Итог – одна победа в 11 последних поединках. Вряд ли оно того стоило.

Чак Лидделл

Чак держал пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе полтора года, а затем напоролся на Куинтона Джексона. После поражения нокаутом в первом раунде Лидделл уже не был прежним, неудачи посыпались одна за одной.

Чак Лидделл Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Победа над Вандерлеем Силвой не поправила общую картину – Лидделл мог закончить спортивную карьеру легендой, но вместо этого ушёл на серии из четырёх поражений нокаутом подряд, а последний поединок с Тито Ортисом провёл спустя восемь лет после боя с Ричем Франклином в UFC.

Дональд Серроне

Дана Уайт держал Ковбоя в промоушене до последнего. Президент лиги понимал: Дональд – настоящий символ UFC, пусть и никогда не был чемпионом. Он держит кучу рекордов лиги, не отказывался от тяжёлых соперников и просто всегда был крутым парнем.

Дональд Серроне Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Но даже Серроне затянул с уходом. Его досрочные поражения от Тони Фергюсона, Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора можно было понять, но Нико Прайса и Алекса Мороно проходить можно было. Семь боёв без побед – это звучит трагично, и решение Дональда уйти пусть и выглядит немного запоздало, но всё же достойно уважения.

Андерсон Силва

Паук перестал быть грозной силой сразу после первого поражения Крису Вайдману, просто мы об этом ещё не знали. Силва отдал пояс, который держал годами, и с тех пор не приблизился к его возвращению.

Андерсон Силва Фото: Eric Espada/Getty Images

После восстановления от жуткой травмы Андерсон ещё показывал неплохие поединки, но лишь однажды смог победить. Бразилец не мог смириться, что период его доминации окончен, и лучшее, что подарил нам его пенсионный этап в UFC – бой с Исраэлем Адесаньей.

Ник Диаз

Старший брат Нейта долго держал пояс Strikeforce, но сник после возвращения в UFC. Поздний период в промоушене Даны Уайта выдался для Ника крайне унылым – стоило закончить карьеру ещё лет 10 назад, но Ник осознаёт, что ещё может хорошо заработать.

Ник Диаз Фото: Steve Marcus/Getty Images

Последний поединок с Робби Лоулером он провёл после шестилетнего простоя. Ник вышел на бой в ужасной форме, уступил Робби во всём и в итоге просто отказался продолжать поединок после того, как нахватал от Лоулера множество ударов. Зато, по данным нескольких источников, Диаз-старший заработал за это шоу полмиллиона долларов – та сумма, ради которой стоило потерпеть тумаки от Робби.