Растрогался даже Макгрегор! Дочку Усмана пришлось увести после нокаута отца. Видео

Всё когда-нибудь заканчивается, в том числе и чемпионские серии легенд. Нигериец Камару Усман сенсационно потерял пояс в полусреднем весе, проиграв Леону Эдвардсу нокаутом в пятом раунде. Действующий чемпион уверенно вёл дело к победе, но за минуту до сирены пропустил чудовищный удар в голову. Усман впервые в карьере оказался нокауте, да ещё в каком: Нигерийский кошмар полностью «отключился», за его здоровье было откровенно страшно. Что оказало пугающее воздействие на дочку Камару.

У восьмилетней Самиру началась настоящая истерика, девочка начала бурно рыдать. Её сначала пытались успокаивать родственники и члены команды Усмана, но в результате Самиру решили вывести с арены, чтобы девочка не видела, как над папой колдуют врачи. На видеозаписи можно увидеть, как дочку экс-чемпиона обнимает мужчина в красной куртке.

Посмотреть ролик можно на канале Nick Diaz Army на YouTube. Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship.

Зрелище растрогало даже неприступного Конора Макгрегора. Легендарный ирландский боец высказался по данной ситуации в социальных сетях.



«Буквально только что увидел, как один из членов команды Камару увёл его дочь с арены, когда она рыдала. Это печальное зрелище, которое действительно меня тронуло. Я предлагаю вообще отказаться от привóда семьи на бои, тем более детей. Дети и поединки – это разные вещи. Я пробовал биться с близкими в своём углу и без них. Скажу так: на выполнение задания лучше отправляться в одиночку. Разумнее увидеться с ними после выступления».

Леон Эдвардс — Камару Усман Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Макгрегор здесь полностью прав. Неподготовленные родственники и тем более дети не должны видеть, как их любимый человек падает без сознания после тяжёлого удара или выключается от удушающего приёма. Это огромный стресс для ребёнка, который может привести к психологической травме. Конечно, приятно, когда семья поддерживает тебя в зале. Но риск того не стоит. Как совершенно верно заметил Конор, намного умнее встречаться с семьёй уже после завершения поединка.