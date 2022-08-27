Месть — блюдо, которое подают коленом. Мышонок отправил обидчика в глубокий сон. Видео

Многие юные поклонники ММА не знают Деметриуса Джонсона по прозвищу Могучий Мышонок. А ведь 36-летний американец и не думает завершать карьеру, продолжая выступать в престижном азиатском промоушене ONE. Джонсона отправили туда в 2018 году трансфером из UFC, обменяв на Бена Аскрена. Дана Уайт явно не угадал со сделкой: после пары нокаутов Аскрен предпочёл повесить перчатки на гвоздь, а вот Деметриус является чемпионом ONE. Правда, данное звание он вернул только прошедшей ночью.

Когда Мышонок перебирался в Азию, казалось, что местные организаторы не смогут найти достойную оппозицию легенде. Действительно, два стартовых поединка Джонсон выиграл уверенно, а вот в третьей схватке сенсационно лишился пояса. Деметриус не смог справиться с Адриано Мораесом: бразильский боец вымотал легенду постоянными атаками на отходах, после чего вырубил Мышонка брутальным ударом колена. И стал новым чемпионом ONE, добыв главную победу в карьере!

Многие прочили, что после такого тяжёлого поражения Джонсон уйдёт из спорта. Американец за карьеру успел выиграть всё, что можно, а возраст для бойца легчайшего веса у него откровенно ветеранский. Но Деметриус отказался уходить, не предприняв попытки вернуть себе титул. Сначала Мышонок поймал на удушающий приём Родтанга Джитмуангнона, а потом и вышел на реванш с Мораесом. Где впервые за долгие годы не считался фаворитом, ведь чемпион казался непобедимым.

Деметриус Джонсон — Адриано Мораес Фото: onefc.com

Вдобавок начало реванша осталось за бразильцем. В первых двух раундах Мораес здорово работал в партере, а в одном из эпизодов даже потряс Джонсона мощным ударом ноги. Однако Мышонок продолжал упрямо делать свою работу и забрал третий раунд. Американец напоминал лучшие образцы самого себя: скорость, постоянное давление и выверенные атаки. В четвёртом раунде Деметриус выдал нокаут: удар с правой потряс Мораеса, тот начал отбегать назад и получил удар коленом в прыжке. Фантастика!

Права на видео принадлежат промоушену ONE. Посмотреть ролик можно на официальном канале ONE в YouTube.

Благородный Мышонок даже не стал добивать оппонента — было ясно, что тот не сможет оказать никакого сопротивления. Стоит отметить, что Джонсон отомстил Мораесу именно коленом: как раз такой удар отключил Деметриуса полтора года назад. Хотя после поединка, по своему обыкновению, Мышонок был максимально вежлив с оппонентом. Будем надеяться, что легендарный ветеран будет выступать ещё хотя бы пару лет — пороха у него точно хватает. Такие нокауты не могут надоесть.