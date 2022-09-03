Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Paris, Ган — Туиваса, Айлин Перес — Штефани Эггер, тверк на дуэли взглядов, смотреть видео

Жаркая аргентинка исполнила тверк. Фанаты UFC были в восторге. Видео
Евгений Нарижный
Тверк на дуэли взглядов
Комментарии
Похоже, Айлин Перес ради любви болельщиков способна на многое.

Вечером 3 сентября в Париже, Франция, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Сириль Ган встретится с Таем Туивасой. В прелимах первыми в октагон выйдут девушки, Штефани Эггер и Айлин Перес. Аргентинка запомнилась фанатам и приковала к себе внимание ещё до поединка – Перес затмила соперницу на дуэли взглядов.

UFC Paris: российский десант идёт на штурм столицы Франции. Победы нашим парням! LIVE UFC Paris: российский десант идёт на штурм столицы Франции. Победы нашим парням! LIVE
Имавова французы не признали своим? Они просят американца вырубить русского бойца Имавова французы не признали своим? Они просят американца вырубить русского бойца
Вырубил с локтя за 21 секунду и потряс пузом перед камерой. Туиваса – гений перформансов Вырубил с локтя за 21 секунду и потряс пузом перед камерой. Туиваса – гений перформансов

34-летняя швейцарка Эггер выступает в промоушене Даны Уайта уже два года. Девушка не показывает топ-уровень, но точно не находится в шаге от увольнения. А вот Айлин Перес по прозвищу Фиона (речь о персонаже из мультфильма «Шрек») только предстоит дебютировать в UFC. 27-летняя представительница Аргентины проиграла лишь однажды в карьере из-за запрещённого удара коленом, а большинство побед одержала досрочно.

Но ярких финишей для привлечения внимания к бою-открытию мало – Айлин это прекрасно понимала, а потому устроила шоу ещё до поединка. Сразу после стердауна она повернулась к зрителям спиной и станцевала тверк, чем вызвала овации. На прощание Перес отправила фанатам воздушный поцелуй, после чего удалилась.

Позже аргентинка в интервью MMA Junkie объяснила, что сподвигло её ворваться в UFC с таким жарким танцем: «Мне это нравится, и именно так я выражаю своё счастье. Помимо того, что я боец, я также была танцором. Я танцевала реггетон, сальсу и бачату, так что это у меня в крови. Многие говорят: «Если умеешь танцевать, значит, умеешь и драться». У меня есть сторона убийцы и моя счастливая сторона – отсюда и взялась Фиона. Принцесса Фиона – танцующий людоед, очень милый, но, когда приходит время сражаться, она тверда и идёт вперёд. Вот почему меня так называют».

Начало у Айлин в UFC получилось яркое, но девушке стоит быть осторожной – не у всех любителей тверка карьера в промоушене складывается идеально. Об этом лучше всего знает Джордан Ливитт: совсем недавно американец досрочно проиграл Пэдди Пимблетту.

Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC Видео UFC •••

Заглавное фото: из личного архива Айлин Перес

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022