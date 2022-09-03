Жаркая аргентинка исполнила тверк. Фанаты UFC были в восторге. Видео

Вечером 3 сентября в Париже, Франция, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Сириль Ган встретится с Таем Туивасой. В прелимах первыми в октагон выйдут девушки, Штефани Эггер и Айлин Перес. Аргентинка запомнилась фанатам и приковала к себе внимание ещё до поединка – Перес затмила соперницу на дуэли взглядов.

34-летняя швейцарка Эггер выступает в промоушене Даны Уайта уже два года. Девушка не показывает топ-уровень, но точно не находится в шаге от увольнения. А вот Айлин Перес по прозвищу Фиона (речь о персонаже из мультфильма «Шрек») только предстоит дебютировать в UFC. 27-летняя представительница Аргентины проиграла лишь однажды в карьере из-за запрещённого удара коленом, а большинство побед одержала досрочно.

Но ярких финишей для привлечения внимания к бою-открытию мало – Айлин это прекрасно понимала, а потому устроила шоу ещё до поединка. Сразу после стердауна она повернулась к зрителям спиной и станцевала тверк, чем вызвала овации. На прощание Перес отправила фанатам воздушный поцелуй, после чего удалилась.

Позже аргентинка в интервью MMA Junkie объяснила, что сподвигло её ворваться в UFC с таким жарким танцем: «Мне это нравится, и именно так я выражаю своё счастье. Помимо того, что я боец, я также была танцором. Я танцевала реггетон, сальсу и бачату, так что это у меня в крови. Многие говорят: «Если умеешь танцевать, значит, умеешь и драться». У меня есть сторона убийцы и моя счастливая сторона – отсюда и взялась Фиона. Принцесса Фиона – танцующий людоед, очень милый, но, когда приходит время сражаться, она тверда и идёт вперёд. Вот почему меня так называют».

Начало у Айлин в UFC получилось яркое, но девушке стоит быть осторожной – не у всех любителей тверка карьера в промоушене складывается идеально. Об этом лучше всего знает Джордан Ливитт: совсем недавно американец досрочно проиграл Пэдди Пимблетту.