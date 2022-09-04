«Если он хочет драться — пожалуйста». Босс Top Dog — о бое с Сульяновым и ставках на Усика

Top Dog – один из главных промоушенов по кулачным поединкам в России. Основатель лиги, Данил Алеев по прозвищу Регбист, раньше сам бился на голых кулаках, а теперь занимается организаторской деятельностью. 24 сентября в Сочи у Top Dog состоится самый большой турнир года, в главном событии которого встретятся Адос и Погодин. За месяц до ивента «Чемпионат» пообщался с Регбистом и узнал, возможен ли его бой против Анатолия Сульянова, планируются ли новые проекты и победит ли Александр Усик в поединке против Тайсона Фьюри.

– Все, кто следит за схватками на YouTube, знают, что ты начинал драться в «Стрелке», которая дала начало кулачным боям и поп-ММА в России. Не раздражает, когда родоначальником боёв на YouTube называют Амирана и его «Битву за хайп»?

– Я бы не сказал, что раздражает. Это просто показывает, насколько люди разбираются в вопросе. А так да, совершенно правильно, что «Стрелка» была первым флагманом, которая всё это выдвинула и послужила родоначальником поп-ММА. А дальше Амиран это взял и развил.

Данил Алеев Фото: vk.com/regbisttd

– Почему в Top Dog не дерутся бойцы ММА из профессиональных лиг, в отличие от Hardcore и «Нашего дела»?

– Думаю, на голых кулаках не всем подходит драться. Да и не сказал бы, что бойцов из ММА совсем нет. Есть Артур «Король» Свиридов, который выступал в RCC, Заур Исаев, дважды побеждавший бывшего чемпиона М-1 Александра Бутенко, Сергей Кратос был полуфиналистом Гран-при средневесов Fight Nights, а на Top Dog: Prospect недавно выступил обладатель пояса BMF от Open FC Рафаэль Абраамян. Также есть одно новое подписание – боец Давид Хачатрян, у которого более десяти боёв в лиге Fight Nights и пояс ProFC. Он дебютирует на голых кулаках на предстоящем турнире в Сочи. Но в целом – да. Чаще в Top Dog появляются именитые кикбоксёры и имеющие регалии профессиональные боксёры.

– Бойцов ММА меньше, потому что травмоопасно?

– У всех свои причины, но в основном все переживают, что кулачный бой может слишком травмоопасно для них закончиться и они потеряют возможность зарабатывать.

– Top Dog считают самой трушной организацией, но в то же время наименее медийной. Есть ли планы что-то менять, чтобы прибавлять в популярности и раскрутке бойцов?

– Мы сейчас работаем над этим. Менее медийной – потому что людям нравится потреблять скандалы, интриги. Я часто слышу такую точку зрения у многих, кто смотрит другие лиги, что они в основном смотрят только конференции, даже не наблюдают за боями. Людям больше интересно посмотреть, кто с кем поругался и почему, а дальше просто узнать результат, и всё. Наша цель – показывать красивые бои, что у нас хорошо получается.

– В Top Dog не устраивают бои селебрити. Ради кого можно было бы сделать исключение?

– Пока не видно таких. В любом случае какой-то человек со спортивной базой может параллельно быть селебой. Но нет такой звезды, ради которой можно сделать исключение, а у неё при этом недостаточно спортивных навыков.

Данил Алеев Фото: Из личного архива Данилы Алеева

– Вячеслав Дацик сегодня нарасхват, а не так давно он бился в одном из турниров Top Dog. Были мысли позвать его снова?

– Когда-то рассматривали такой вариант, мысли приходили в голову, но до дела так и не доходили.

– Bare Knuckle работает именно по такому принципу — приглашать бывших звёзд ММА. Тебе интересно следить за этой организацией?

– Я изначально следил за Bare Knuckle, там есть интересные подписания вроде Буакава или Майка Перри. Но сам менталитет народа, где эта лига развивается, и отношение к ней спортсменов разительно отличается от российского рынка, российских реалий. У нас более благоприятная для этого аудитория. Ей гораздо интереснее смотреть кулачный бой, народный вид спорта. Другой момент – туда идут молодые спортсмены, около 23 лет. В Америке же наоборот: спортсмены уходят на пенсию туда, доживать, зарабатывать деньги. И в принципе Bare Knuckle особо не славится зрелищными боями.

– Анатолий Сульянов уверен, что бойцы его промоушена сильнее, чем в Bare Knuckle. Как думаешь, в этом есть доля правды?

– Думаю, чтобы на этот вопрос ответить, надо посмотреть. Но я уверен, что не всухую Bare Knuckle с бойцами Hardcore сразился бы. Пришлось бы Bare Knuckle поднапрячься.

– А как бы ты оценил уровень бойцов Top Dog в сравнении с представителями Bare Knuckle?

– Точно так же – Bare Knuckle пришлось бы напрячься. В сравнении с Top Dog – если выставлять бойцов и делать какое-то количество встреч, мы бы вышли победителями.

– Сульянов обещал совместный турнир с Bare Knuckle, но Дэвид Фельдман недавно жёстко отверг идею. Анатолий заявил, что Фельдман «переобулся» и боится выставлять своих спортсменов против бойцов Hardcore. Как думаешь, кто тут прав?

– Они друг друга стоят и сошлись наконец – два достойных представителя своего вида.

– Твоего боя с Анатолием Сульяновым точно не будет?

– Это надо спрашивать у Толи Сульянова. Я с ним готов драться, он сказал, что хочет сейчас эту идею отодвинуть, не готов к этому. Это зависит от него – если он хочет, то пожалуйста. Но у него, как он сказал сам, больше такого желания нет.

– Как считаешь, Сульянов дал бы тебе конкурентный бой?

– Я считаю, не дал бы. Это можно увидеть, если он хочет.

Данил Алеев Фото: Из личного архива Данилы Алеева

– Ты рассказывал, как служил в армии вместе с Гамзатом Хирамагомедовым и однажды вы даже подрались. После того как обнародовал эту историю, от него приходила реакция?

– Нет, никакой реакции. Я с ним сейчас никакого контакта не поддерживаю.

– Не думал, что, несмотря на ваши хорошие отношения, можно было бы раскрутить крутую историю? Провести бой с Гамзатом, по правилам бы нашли какой-то компромисс.

– Нет, об этом если честно, совсем не думал. Не знаю, в какой он сейчас форме и чем сейчас занимается. Насколько я слышал, он перестал выступать.

– Совсем недавно он подрался за временный пояс Eagle FC.

– Серьёзно? И как успехи?

– Проиграл Даурену Ермекову техническим нокаутом.

– Интересно! Я думал, он уже не дерётся. Молодец, я думал, он уже немного в другом направлении развивается.

– Hardcore создал много подразделений в разных видах спорта. У Top Dog нет интереса создать промоушен по другому виду единоборств?

– Возможно, в ближайшем будущем что-то появится. Раньше времени не хочется об этом говорить, но, возможно, есть чего ждать.

– Что это может быть, бокс или ММА?

– Пока не хочу говорить. Больше в сторону бокса в любом случае.

– Как относишься к промоушену Pravda? Мне кажется, если бы у Top Dog открылся боксёрский филиал, по концепции он бы выглядел примерно так.

– Не думаю, что он был бы чем-то похож. В любом случае если Top Dog займётся боксом, то постарается сделать в своём стиле. У нас с Pravda в этом довольно мало общего. А так отношения с Pravda хорошие – мы можем отпускать туда своих бойцов, зависит от предложения. Такие случаи уже есть, тот же Олег Фомич.

– Бои на голых кулаках часто критикуют за излишнюю кровавость по сравнению с ММА. Что на это можешь ответить критикам?

– Если им нравится смотреть бои, в которых раунд длится пять минут, и зачастую бывает, что люди много времени проводят на земле, обнимаются… Мне кажется, можно пожертвовать кровью в этом случае. Плюс не думаю, что все поединки ММА менее кровавы. В этом виде спорта есть достаточно кровавые бои, которые людям очень нравятся. Тот же легендарный поединок Макдональда с Лоулером – не слышал, чтобы его кто-то критиковал за то, что там много крови.

– Некоторые бойцы Top Dog не только бьются за гонорары в промоушене, но и получают ежемесячную зарплату. Можешь рассказать, о ком речь?

– Туйнов получает зарплату, Наим, Чибис, Шиша, Кратос и Валера Орёл.

– А кто выплачивает им оклады?

– Это наши партнёры – телеканал «Удар», букмекерская компания. Спонсоры, которые хотят продвигать своё имя за счёт наших бойцов.

– Ты не хочешь называть лучших в Top Dog, но я слышал обвинения в предвзятости в твой адрес. Якобы во время поединков ты открыто поддерживаешь одних бойцов сильнее, чем других. Так действительно бывает?

– Я довольно давно не слышал таких упрёков или такой точки зрения. Обратить внимание на такое поведение можно было на первых турнирах, но я и тогда на это отвечал, что если кого-то и поддерживаю, то это, как правило, боец, которому в данный момент очень тяжело в поединке и он нуждается в поддержке. Грубо говоря, я в основном поддерживаю бойцов, которые проигрывают. Независимо от того, какие у нас взаимоотношения.

– Как относишься к уходу бойцов, которые заработали популярность у вас, в другие промоушены? Нет ли обид?

– Обид никаких уже не бывает. Зависит от того, как этот человек ушёл. Одно дело, когда он все обязанности отработал, а другое – когда человек, не выполнив условия договора, начинает подобные вещи исполнять.

– Ты рассказывал, как поднял 50 тысяч рублей, поставив на Усика в бою с Гассиевым. А делал ставку перед боем против Джошуа?

– Делал, тоже поднял, только коэффициент был не такой, выиграл в пределах 10 тысяч.

– Судя по всему, ты любишь ставки. А можешь рассказать о самом большом выигрыше? На кого поставил и сколько поднял?

– Самый большой был, когда я ещё ставил на футбол. Там я поднял с 50 долларов 200 тысяч рублей. А с боёв – перед боем Холлоуэя с Порье было два турнира UFC, и на каждом получалось поднять порядка 100–150 тысяч.

– А самый жёсткий проигрыш? Не всегда же получается выигрывать.

– Я никогда не ставлю сумму, которую не готов проиграть. 30 тысяч максимум.

– Как думаешь, у Усика есть шансы против Тайсона Фьюри?

– Конечно. Александр провёл столько поединков, и никто ещё не был близок к тому, чтобы его обыграть. С Фьюри у Уайлдера были шансы в первом бою, в третьем он довольно хорошо в какой-то момент шёл. Усик очень дисциплинированный, жёсткий пахарь. Думаю, у него шансов больше, чем у других соперников Фьюри.

– Ты говорил, что поддерживаешь Геннадия Головкина. Веришь в его победу над Канело?

– Конечно, верю, почему нет? Гена точно такой же пахарь, из такого отряда людей, чей главный талант – это на самом деле невероятное трудолюбие. Сейчас уже Бивол показал, что можно победить Канело, хоть у него совершенно другие данные и стиль. Но мне кажется, Гена может сделать какие-то выводы, которые приведут его к победе на этот раз. Тем более он уже был к ней близок раньше.

– Ты восхищался Бетербиевым. А в бою с Биволом на кого поставил бы?

– Мне Бетербиев кажется очень сильным. Очень бьющим – страшно бьющим боксёром. Но я не знаю, сейчас уже думаю, что Бивол может зарешать. Очень конкурентный бой, я бы не ставил на него, нравятся оба этих боксёра.

Данил Алеев Фото: Из личного архива Данилы Алеева

– Чем турнир в Сочи будет отличаться от предыдущих турниров TOP DOG?

– Во-первых, он пройдёт в казино – в игорной зоне на Красной поляне. Во-вторых, после турнира мы не расходимся — на следующий день состоится музыкальный фестиваль Top Fest, на котором выступят Элджей и Feduk. Или Feduk и Элджей. Думаю, на этот раз конфликта из-за того, чьё имя раньше появилось на афише, не случится.

– Почему выбор исполнителей пал на Федука и Элджея, если главным жанром музыкального сопровождения в TOP DOG является фонк?

– Мы хотим открыть себя для новой аудитории и поднять узнаваемость бренда среди людей, которые были далеки от темы боёв.

– А что по карду? Стоит ли ждать сюрпризов и громких боёв?

– Главный поединок вечера давно анонсирован — это чемпионский бой в полусреднем весе Погодин – Адос. В соглавном бою самый высокий средневес Александр Север будет противостоять самому низкому – Тимуру Доктору. 192 см против 170. В случае победы Север сможет претендовать на статус обязательного претендента в среднем весе. В третьем по значимости бою новичок организации Давид Хачатрян сразится против опытного кулачника Камала Камикадзе. В ММА Давид побеждал первого и единственного обидчика Забита Магомедшарипова Игоря Егорова и действующего чемпиона АСА Магомедрасула «Фродо» Хасбулаева. Но! Это голые кулаки, и здесь регалий в другом виде спорта недостаточно для победы.

– Бой Фомича против Ганина вы ещё не анонсировали. Он состоится на этом турнире?

– Мы планируем, что и Олег Фомич, и Женя Ганин выступят на этом турнире, но с другими соперниками. Во избежание комментариев, что мы развели ребят, дав им «мешков», скажу, что потенциальный соперник Фомича уже побеждал его в бою по правилам бокса. Но не буду раскрывать всех карт. Будет много сюрпризов – следите за новостями в наших социальных сетях. И покупайте билеты на турнир и фестиваль в Сочи.