Готов драться с переломом. Откровенный разговор с самым молодым бойцом Top Dog

16 июля в Москве состоится бойцовский турнир по кулачным боям Top Dog FC 15. Одним из самых интригующих боёв станет реванш между Валерием Заботиным и Денисом Дулой по прозвищу Ураган. Первая встреча закончилась победой Дулы. С тех пор Заботин перезагрузил свою карьеру и в начале этого года успел подраться за чемпионский перстень против Дениса Погодина. Тот бой обернулся крахом для Валеры, ибо он сломал палец в первом раунде и уступил нокаутом во втором.

Сейчас Заботину 22 года, но он уже является одним из самых опытных и известных кулачных бойцов на площадке Top Dog. Перед поединком с Дулой Валерий дал интервью «Чемпионату», где рассказал о том, как он готовится с травмированной рукой, почему кулачные бои проще бокса, о самых частых травмах в этом виде спорта и о том самом роковом бое с Погодиным.

— Валера, что изменил в подготовке к бою с Ураганом по сравнению с прошлым разом?

— Начал тренироваться. Приехал в Орёл, начали делать подготовку над другими элементами: работа на взрывную скорость, функционал. Так как сейчас есть небольшая травма, у меня нет спаррингов, мы больше двигаемся, нарабатываем свои связки, которые я буду показывать 16 июля.

— Ты говорил, что бой с Ураганом был самым тяжёлым. Какие травмы получил в той схватке?

— Тогда мы оба выбыли на полгода — бой вышел довольно жестоким. Я поломал обе руки. Они опухли, не мог боксировать и даже по мешку бить. Были множественные гематомы на голове. Также было и у Урагана, он вроде говорил, что у него были сломаны обе лицевые кости. Тяжёлый бой получился, из-за чего потребовалось много времени на восстановление.

— В случае победы ты будешь просить реванш с Погодиным? Если нет, то сколько боев надо выиграть, чтобы заполучить чемпионский бой?

— Я думаю, это бессмысленно, потому что сейчас Погодин дерётся с казахом. Если Влад Туйнов сейчас проходит своего оппонента из Беларуси, он станет следующим претендентом. Я не собираюсь застаиваться столько времени. Просто буду выступать. У меня остался последний бой по контракту с Top Dog.

Валерий Заботин и Денис Погодин Фото: topdogfc.ru

— Были ли обсуждения по новому контракту?

— Пока нет. Будем думать и разговаривать по этому поводу.

— Но у тебя есть понимание — продлят с тобой контракт или нет?

— Да, продлят по-любому.

— Я правильно понимаю, что ты сломал палец в бою с Погодиным в результате попадания в челюсть?

(Показывает согнутый безымянный палец. — Прим. «Чемпионата»)



— Ты можешь сейчас сжать руку в кулак?

— Мы сделали специальные подушечки к бою, чтобы я мог бить. У меня не сросся палец и остался перелом — с операцией накосячили, плохие люди (смеётся). После боя с Ураганом буду делать операцию. И поэтому я возьму месяца четыре на восстановление.

— Сколько ты восстанавливался после боя с Погодиным?

— Бой был 5 февраля, 10 февраля была операция. Не тренировался три месяца, думал, что вообще будет дальше, потому что было слишком досадное поражение. Я шёл на этот бой с мыслями, что выиграю его любыми путями. Кто-то говорит, что он мастер спорта, и я хотел доказать всем обратное. В принципе, когда мы смотрели бой, всё к этому и шло. Просто вышло такое недоразумение. Восстанавливался месяца три, отдыхал, думал, что будет дальше. Я как-то не мог ходить в зал, потому что не было мотивации.

Но в один момент набрал Дане Регбисту и сказал сделать мне бой. И всё, мне сказали дату боя, но тогда не назначили никакого соперника. И я позвонил Владу Туйнову и сказал, что приеду.

В Дмитрове я тренировался две недели, чтобы прийти в форму и не приехать [в Орёл] «мешком». И всё, я поехал к Туйнову. Я здесь нахожусь три недели, ещё две недели тут. И после поедем в Москву.

— Не было мысли сняться с боя с Погодиным, когда сломал палец? Мешала ли боль выбрасывать удары или ты был на адреналине?

— Нет, наоборот, я очень сильно опечалился, потому что надо было дожимать до конца и не давать повод секундантам выбрасывать полотенце, потому что Погодин сам начал уставать. Во втором раунде рука начала неметь. Когда сломал палец на первой минуте и ещё минуту наматывали на него, боли такой не было. Но был болевой шок из-за того, что видел, как ноготь смотрит в другую сторону.

Потом, когда начал попадать больной рукой, были моменты, что чувствовалась боль. А я хотел драться до конца и ни в коем случае не хотел сниматься. Но в итоге получилась нелепая ситуация.

Валерий Заботин Фото: topdogfc.ru

— Мне одному кажется, что Регбист подтапливает за тебя больше, чем за остальных бойцов?

— Да кажется. Регбист со всеми одинаково общается. Если кому-то тяжелее приходится в бою, тех он больше подталкивает и поддерживает, чтобы продолжали драться. Не знаю, как это объяснить.

— Тебе приходится гонять вес перед боем или ты наоборот набираешь?

— Сейчас мой боевой вес 77-78 кг. Перед боем с Погодиным моя весовая составляла 81-82 кг, чуть-чуть гонял. Приехал в Орёл, здесь такая жара, как в Турции. И у меня вес очень сильно гоняется, из-за чего у меня даже недовес в 3 кг — вешу 74 кг. Сейчас потихонечку кушаю, набираю.

— Мы как-то брали интервью у Евгения «Моряка» Курданова. Он показывал нам свой овощной рацион и рассказывал, как соблюдает правильное питание. Ты сейчас в Орле так же режимишь?

— Ну конечно, я для этого специально сюда приехал. Здесь нет никаких лишних забот. К примеру никто не говорит: «Сходи туда-то и туда-то. Или выкинь мусор». Я прихожу после тренировки домой, кушаю, ложусь спать, просыпаюсь, иду на тренировку. У меня две интенсивные тренировки в день. Поэтому у меня нет времени ни на что другое. Я впахиваю, устаю и отдыхаю. Для этого и нужны сборы.

— А ты снимаешь квартиру в Орле или тебе организовали комнату на сборах?

— Я вообще живу в прекрасных условиях — в гостинице в центре Орла. Здесь всё по красоте — немного плачу, трёхразовое питание. Идеальный вариант.

— Но ты платишь за сборы, тренировки в зале или только за жильё?

— Плачу только за гостиницу, и то очень мало.

— В интервью Дмитрию Зименкину ты говорил, что тебе писали фанаты из США, Германии. А тебе не приходили предложения из-за рубежа?

— Предложений никаких не было. Да и глупо об этом думать из-за того, что происходит в нашей стране в связи с последними событиями. Пока меня здесь всё устраивает в Top Dog. Двигаемся по России и покоряем её.

Валерий Заботин Фото: topdogfc.ru

— Ты также говорил, что после Top Dog хотел бы попробовать себя в боксе. У тебя есть понимание, когда полноценно уйдёшь в бокс?

— Слушай, ну бокс — это искусство. Я не знаю. Пока что выступаю в Top Dog. Для бокса нужно усиленно тренироваться и готовиться. И как я пойму, что у меня слишком много травм и будет тяжело выступать по кулачным боям, тогда, возможно, буду об этом задумываться. А пока что Top Dog — организация №1 для меня. Мне тут всё нравится. Дальше будет видно. В боксе хотелось бы себя попробовать, а именно в профессионалах.

— Насколько тебе больно пропускать удары от голых кулаков в сравнении с боксёрскими перчатками?

— Ну все мы дрались на улице, когда были молодыми. Тут, я считаю, уже не уличная драка, я давно это понял. Здесь соревновательный процесс. Ничего такого нет, тем более ты выходишь на адреналине. В боксёрских перчатках удар более глухой, потому что плотность перчатки больше. И в профессиональном боксе, помимо перчаток, которые весят восемь унций, ещё есть эффект от тейпов, из-за чего удар как раз получается глухим. От этого бойцы чаще зарабатывают сотрясения мозга.

А у голого кулака плотность меньше. Единственное, от костяшек рассекается лицо. У моего лица твёрдая кожа, поэтому особых сечек не было. Мне почему-то больше симпатизируют выступления на голых кулаках, потому что руки быстрее летают. Из-за этого мне проще. Но тут важно думать, как и куда бить.

Когда только появились кулачные бои, все выходили и дрались. Потому было много травм. Люди по затылку били, руки не сжимали в момент удара. Вот в бою с Погодиным, я, по-моему, не сжал кулак. И получилось так, что ударил открытой рукой и травмировался.