«Нравится как спортсмен». Русского бойца сравнивают с Фёдором, а он набил на плече Усика

Кулачка в России регулярно обновляется новыми интересными лицами. Тяжеловес Олег Фомичёв из Top Dog к ним точно относится. Фомич выступал в профессиональном боксе, а после затяжного перерыва ворвался в организацию Регбиста и одержал две уверенные победы. Кроме того, Олег на коротком уведомлении сразился с Сосланом Асбаровым по правилам бокса на турнире Pravda и проиграл спорным решением судей.

Об этом, а также о сходстве с Фёдором Емельяненко, поддержке сына и татуировке с изображением Александра Усика Фомич рассказал в интервью «Чемпионату».

Олег Фомичёв Фото: Top Dog

– Ты выиграл последний поединок против Немого. Менялось ли что-то в подготовке в сравнении с прошлыми боями?

– Нет, я бы не сказал, в том же режиме тренировались. Единственное, спарринг-партнёр перестроился в левшу.

– Победа над Немым далась тяжелее остальных?

– Он был неудобный и вязкий, не давал мне работать. А так ничего особенного я в нём не увидел. Ну, ещё крепкая голова у него оказалась.

– У тебя есть действующий контракт с Top Dog? На сколько поединков?

– Конечно, на пять боёв.

– Поступали предложения от других организаций?

– Вроде да, слышал, но менеджер больше владеет информацией. Просто у нас достаточно дружеские отношения с Top Dog, мы не хотим распыляться и планируем двигаться только с ними.

– Ты – профессиональный боксёр, но до боя с Асбаровым на Pravda не выступал с 2018-го. Почему прекратил драться по профи?

– Я завязывал с боксом. Уходил из спорта, пытался заняться чем-то другим, потом понял, что надо обратно. Начал выступать потихоньку, в форму себя приводить. Начал по любителям боксировать, и потом с Асбаровым бой предложили.

Олег Фомичёв и Сослан Асбаров Фото: из личного архива Олега Фомичёва

– А чем занимался в перерыве?

– Работал грузчиком, охранником. Просто работал.

– На бой с Асбаровым ты вышел на очень коротком уведомлении. Если вспомнить точнее, за сколько дней до поединка согласился?

– За четыре или пять дней.

– Ты успел как-то подготовиться персонально к Асбарову, хоть немного его изучить?

– Честно говоря, я даже не знал, с кем у меня бой, кто это вообще такой. Я до этого не смотрел кулачные бои – как-то мне было неинтересно. Сейчас потихоньку уже начал, потому что это надо делать, в этой каше варюсь. Мне просто сказали, что парень есть, с которым все отказываются боксировать. Я говорю, да не вопрос, давайте побоксируем. Узнал его рост и стойку – этого мне было достаточно, чтобы показать достойный бой.

– Тот факт, что всего за две недели до боя с Асбаровым ты бился с Максимом Литвинцом на Top Dog, пошёл на пользу или во вред?

– Не знаю, так просто получилось, я приехал после боя с Литвой и поддерживал форму. В обычном режиме приходил в зал – скакалка, бой с тенью. По-моему, даже в парах не стоял, потому что только что прошёл бой. Просто чувствовал себя хорошо, понимал, что могу показать хороший поединок, поэтому и согласился.

– Победу решением судей отдали Асбарову. Как считаешь, насколько это справедливо?

– Я считаю, что как минимум не проиграл этот бой. Но решают же судьи, поэтому что теперь сделать. Конечно, если будет возможность реванша, я бы с огромнейшим удовольствием побоксировал. Я менеджеру сказал – как только будет возможность получить реванш, сразу хватайся за неё.

– Многие люди замечают твоё сходство с Фёдором Емельяненко. Уже называют тебя топдоговским Фёдором и Последним Императором. Что об этом думаешь?

– Может быть, люди видят внешнее сходство. У меня просто есть фотография с Фёдором. Я, бывает, смотрю на неё и думаю – блин, ну, нет же никаких сходств! Я не вижу.

– Бывает ли, что в реальной жизни люди отмечают сходство с Емельяненко?

– Конечно, бывает, но в Волгограде, где я живу, все друг друга знают, поэтому такое происходит редко.

– Ты сам следишь за карьерой Фёдора?

– Раньше я всегда смотрел. Мне кажется, любой мальчишка следил за ним, потому что это Последний Император, серьёзная легенда. Думаю, я не один такой.

– Как считаешь, Фёдору стоит драться с Бейдером за пояс Bellator? Или лучше не рисковать и завершить карьеру победой над соперником послабее?

– Думаю, Фёдору самому лучше видно, потому что у него уже возраст – он сам чувствует, надо ему или нет. Я считаю, самоконтроль – это самое важное у человека. Когда мне предлагают бой с кем-нибудь, я в первую очередь сам решаю, стоит или нет. Потом уже советуюсь с тренером. Так же и Фёдор – он сам знает свой организм, он очень крутой профессионал своего дела, поэтому ему виднее в первую очередь.

– Я вижу твоё сходство с Фёдором в том, что ты, как и он, уже не раз показывал свой уровень против соперников намного крупнее. Есть ли такое, что ты комфортнее чувствуешь себя в поединках против габаритных бойцов?

– Мне никогда не было разницы, с кем драться, боксировать. Я просто выхожу и не выбираю. Может, и проще, но мне непринципиально. Что маленький, что большой – с ним всё равно выходить и драться.

– Твой следующий соперник, Евгений Ганин, тоже очень крупный спортсмен, титулованный кикбоксёр и боец муай-тай. Считаешь ли его самым опасным своим оппонентом в карьере?

– По кулачке – да, по боксу – нет.

– Кого назвал бы самым опасным по боксу?

– Я с Максимом Бабариным боксировал, много раз был спарринг-партнёром у Евгения Романова.

– Вес Ганина – 100 кг, рост – 195 см. Уже есть идеи, как его одолеть?

– Да я считаю, что главное делать свою работу, идти вперёд и никого не бояться просто.

– В соцсетях ты опубликовал фотографию с Дмитрием Кудряшовым. Вы познакомились на турнире Pravda или, возможно, уже тренировались вместе?

– До того момента я не знал его и никогда с ним не пересекался. Такой момент попался, он своего рода легенда, я решил подойти, пожать ему руку. Перекинулись парой слов – очень приятный человек на самом деле.

Олег Фомичёв и Дмитрий Кудряшов Фото: из личного архива Олега Фомичёва

– Его бой с Вагабовым – тебя удивило, что Кудряшов так легко нокаутировал одну из главных звёзд российских ММА?

– Нет, бокс и ММА – это же совсем разное. Перчатки были достаточно тонкие, а как всем известно, Дмитрий Кудряшов – это Русская Кувалда. Я же был в соглавном бою этого вечера. Пошёл в раздевалку после поединка, думал, в порядок себя приведу и посмотрю Кудряшова и Вагабова. Прихожу – там уже нокаут!

– Как думаешь, с Вячеславом Дациком Дмитрию будет сложнее справиться?

– Не слежу за Дациком, слышал, что у него голова крепкая. Думаю, это может дать какой-то результат. Но полагаю, что ничего сложного для Дмитрия не будет.

– Босс Top Dog Регбист давно не выступал, но уже долгое время говорят о его бое против Анатолия Сульянова. Тебе интересно было бы посмотреть такой бой?

– Чисто из спортивного интереса – да.

– У Сульянова были бы шансы?

– Это же спорт, может быть всё что угодно. Думаю, и так понятно, на чьей стороне я буду – на стороне Регбиста.

– Сейчас у тебя есть обычная работа или ты полностью сфокусирован на выступлениях в боксе и кулачке?

– Я ещё являюсь детским тренером по боксу. Работаю в детско-юношеской школе, тренирую детей до 18 лет.

– В народе ходит стереотип, что все профессиональные боксёры зарабатывают космические деньги. Насколько гонорары в Top Dog отличаются от сумм, которые платили на старте профессиональной карьеры?

– Есть разница, безусловно. Просто когда на первый профессиональный бой я выходил, кто меня знал? Никто. Сколько сказали, столько заплатили. А сейчас просто другая история.

– Разница в уровне гонораров повысилась в несколько раз?

– Для меня это хорошая разница, так скажу.

– Твоё прозвище Фомич – это только сокращение фамилии или есть ещё какой-то смысл?

– От фамилии – друзья меня так называют со времён бокса, тренеры ещё называли. Я решил не заморачиваться.

– Не думал сменить прозвище, взять что-то более броское?

– Да ну! Уже взял это – и иди до конца.

– У тебя набиты татуировки боксёров в районе рёбер и на плече. На фото в соцсетях непросто разглядеть – расскажешь, кто это и почему выбрал именно их?

– На плече – хороший боксёр, интересный. Александр Усик – раньше следил за его карьерой, нравятся техника, сила воли, целеустремленность. Очень мне нравился, и решил его на плече набить. Под грудью – просто силуэт боксёров.

Олег Фомичёв Фото: из личного архива Олега Фомичёва

– Считаешь Усика ориентиром в плане бокса?

– Нет, у нас разный стиль ведения боя. Он левша, я правша. Он мне нравится как человек, как спортсмен. И поэтому так я решил для себя. Вообще, я считаю, что от каждого топового спортсмена можно взять что-то хорошее.

– Веришь, что в реванше Усик победит Джошуа?

– Думаю, что да. Джошуа психологически надломился после первого боя. Он так в себя верил, а тут что-то пошло не так.

– В соцсетях можно увидеть фотографии твоего сына. Он следит за твоими успехами в кулачке?

– Ему пять лет, что-то он понимает, что-то – ещё нет. Для него пока всё одинаково – это бои просто. Он уже смотрит и говорит: «Олег, Олег, давай, давай»! Он знает, что я спортсмен, но, мне кажется, ещё не понимает, что я выступаю конкретно в кулачке.

– Можешь представить, что он тоже станет бойцом?

– Я всегда такой политики придерживался – если человек хочет этим заниматься, пусть делает. А заставлять его не надо. Если хочет быть бойцом, пускай занимается. Главное, чтобы не через силу.