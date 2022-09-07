На UFC 279 состоится казнь Тони Фергюсона. Его переедет униженный Чимаевым китаец

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 279, в главном поединке которого Хамзат Чимаев встретится с Нейтом Диазом. Ивент будет транслироваться по каналам «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на UFC Fight Pass, а в соглавном бою вечера Тони Фергюсон сразится с китайским бойцом Ли Джинлиангом.

Эль Кукуй идёт на серии из четырёх поражений – он стал трамплином для Джастина Гэтжи, Чарльза Оливейры, Бенеила Дариуша и Майкла Чендлера. Последняя победа Тони случилась больше трёх лет назад, когда американец одолел Дональда Серроне. Жутко подумать, но действующего бойца UFC Фергюсон побеждал почти шесть лет назад – речь о бое с Рафаэлем дос Аньосом.

Тони Фергюсон Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Всего через четыре месяца после одного из самых жёстких нокаутов 2022 года Фергюсон возвращается поединком с опасным китайцем Ли Джинлиангом. Может показаться, что Ли – удачный соперник для американца, но на деле всё наоборот.

Тони решил подняться в полусредний вес – он выступит в этом дивизионе впервые с 2011 года, когда бился в финале TUF. В этой категории дерутся парни покрепче, и Джинлианг – как раз из таких. Тони – настоящий рубака, который не боится идти вперёд и пропускать. Китаец – ровно такой же, но оговорка в том, что Джинлианг здорово выдерживает удары. Он ни разу не проигрывал нокаутом, в то время как челюсть и реакция Фергюсона с годами ослабли, а локти перестали быть такими опасными, как раньше.

На все проблемы Тони накладывается ментальное здоровье, с которым у него не меньшая беда. Жена бойца Кристина Фергюсон неоднократно жаловалась на неадекватное поведение бойца – неизвестно, в каком состоянии он находится сейчас и как это скажется на поединке.

Ли Джинлианга все посчитали мешком после унижения от Хамзата Чимаева, но на деле это сильный ударник, который даст конкурентный бой многим из топ-15 полусреднего дивизиона, а находящегося на жутком спаде Тони просто переедет. После поражения от Борза китаец выиграл у Муслима Салихова, во втором раунде нокаутировав легенду ушу-саньда, которого букмекеры видели фаворитом. Поэтому нет ничего удивительного, что теперь в роли андердога выступает не Ли, а его соперник.

Фергюсон получил крайне неудачного соперника для возвращения в полусредний вес – такой может устроить Тони настоящую казнь в клетке. После пяти неудачных боёв подряд лучшим вариантом для Фергюсона будет добровольное завершение карьеры. Его вряд ли уволят, но будут воспринимать как Дональда Серроне – легендой, на которой проспекты смогут зарабатывать имя. Лучше поберечь себя – много денег боями с ноунеймами не заработать, а о титульных амбициях и Хабибе давно пора забыть.