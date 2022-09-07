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День рождения Александра Куприна, писатель был фанатом бокса и борьбы, дрался с боксёром и дружил с Поддубным, UFC

В наше время Куприн был бы фанатом UFC. Писатель дрался с боксёром и дружил с Поддубным
Евгений Нарижный
Куприн — фанат бокса и борьбы
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А ещё Александр Иванович дал ответ тем, кто спорит, что же круче — стойка или партер.

Ровно 152 года назад, 7 сентября 1870 года, родился русский писатель Александр Куприн. Автор таких произведений, как «Яма» и «Гранатовый браслет», был большим поклонником единоборств. Больше всего мужчину интересовали бокс и борьба, а в стойке он любил зарубиться и сам.

Рассказ Куприна «Бокс» вошёл в собрание сочинений «Лазурные берега» и впервые был опубликован в газете «Речь». Там Александр Иванович простым языком объяснил читателям принципы весогонки, а также признался, что сам выходил в ринг против французского тренера Мариуса Галла. Как писал Куприн, попробовать себя в этом виде спорта его заставило любопытство. Поединок с французом завершился быстро и не в пользу русского писателя.

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«Конечно, вечное любопытство – увы! – увлекло меня попробовать этот спорт. Мы с Галлом протянули друг другу руки, но, как всегда у профессионалов спорта, рука его была вяла, холодна и мокра. Затем мы надели перчатки, чтоб друг друга не оцарапать. И я не успел ещё опомниться, как уже лежал на полу. Спокойно улыбаясь, Галл говорил мне: «Теперь ваша очередь, monsieur». Я был в то время тяжелее его на два пуда двадцать фунтов, и несомненно, что, если бы мне удалось попасть ему в грудь или в лицо, я его опрокинул бы. Но, к сожалению, мне это не удалось. Мои удары падали в воздух. Через три минуты он загнал меня в угол, и только Петя, следивший по часам за схваткой, остановил боксёра вовремя», – рассказывал Куприн.

Классик решился на реванш, но и здесь потерпел поражение, пропустив удар в подбородок. «Я не успел защититься, а Галл ударил меня в нижнюю челюсть, отчего у меня позеленело в глазах. Я признал себя побеждённым и, в знак благодарности за науку, массировал его. Прекрасное, крепко сбитое тело, всё в синяках, кровоподтёках, почти без тех выпуклых мускулов, какие мы видим в цирке у клоунов, жонглёров и прыгунов, но ровное и твёрдое, как у всех борцов и боксёров», – делился подробностями писатель.

Русский писатель и французский тренер остались друзьями – по рассказам Куприна, он поддерживал Галла в следующем поединке, в котором Мариуса жёстко побил другой приезжий француз.

Борьбу Александр Иванович тоже котировал, что неудивительно, ведь он дружил с легендарным Иваном Поддубным, которого Куприн называл человеком огромной силы и глупости. Писатель даже судил борцовские соревнования, а в статье 1916 года «Бокс и борьба» дал ответ на вечный вопрос всех фанатов UFC, что же круче, стойка или партер.

Александр Куприн

Александр Куприн

Фото: РИА Новости

«Бокс развивает в человеке выносливость, смелость и бесстрашие, доводя эти качества до высшего предела. Борьба даёт пластичность, красоту движений и поз, силу и «длинное дыхание». Противники бокса уверяют, что это – кровавое искусство, или, как говорит мой друг И. В. Лебедев, «кровавый соус», но… Но ведь и двойные нельсоны, ныне допускаемые в чемпионатах, или приёмы вольно-американской борьбы тоже не отличаются нежностью и вполне равняют борьбу с боксом.

Мне кажется, что вполне нетрудно примирить сторонников борьбы и бокса, заставив их понять, что всякий спорт можно сделать искусством – прекрасным до совершенства: всё зависит лишь от вдохновения противников. Если это вдохновение налицо, то зрителям одинаково передаётся красота момента и в резком, рассекающем воздух ударе боксёра, и в каскаде приёмов борцов, беззлобно сплётших свои прекрасные мускулистые тела», – расставил всё по своим местам Куприн.

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