«Чувствую себя виноватым». После красивой победы Тайсона застрелили рэпера Тупака

Легендарный Майк Тайсон продолжает жить максимально активной жизнью: ведёт собственный подкаст, занимается бизнесом и до сих пор надеется на третий бой с Эвандером Холифилдом. А ведь Железный Майк начал драться ещё тогда, когда многие из нас вовсе не родились. Сегодня, 7 сентября, у Тайсона очередная круглая дата — 26 лет его победному бою с Брюсом Селдоном и завоеванию чемпионского звания по версии WBA. Но вряд ли Майк вспоминает ту ночь с удовольствием.

Менеджеры Тайсона тогда сделали всё, чтобы подопечный встретился именно с Селдоном. Изначально с Железным Майком хотел подраться Леннокс Льюис, но все понимали, что пока Тайсон точно не готов к такому мощному оппоненту. А Селдон, обладавший фигурой бодибилдера, был куда более проходным оппонентом в плане мастерства. Вряд ли он мог составить полноценную конкуренцию Майку, пусть тот и не был прежним после тюрьмы. Поэтому поединок Тайсон — Селдон и состоялся.

В раздевалке Железного Майка перед боем находился его друг — культовый рэпер Тупак Шакур. Они поговорили про песню, которую музыкант написал специально для Тайсона. Тупак пожелал боксёру удачи и отправился смотреть поединок. Схватка получилась совсем короткой: Майк в своём агрессивном стиле набросился на фактурного бодибилдера, потряс его тяжёлыми ударами и оформил быструю победу. На весь бой ушло 109 секунд — привычно для Тайсона.

Тупак, покидая арену, успел поссориться с Орландом Андерсоном — бойцом из конкурирующей банды. После чего певец вместе со своим менеджером Шугом Найтом отправился в клуб на автомобиле. Тупак сидел на пассажирском сиденье, когда их машину нагнал «Кадиллак». Оттуда произвели несколько выстрелов, четыре пули попали в музыканта. Шакура отвезли в больницу, но через несколько дней он там скончался, что стало большим ударом для Тайсона, который регулярно вспоминает эту историю.

«Тупак был отличным парнем, мне очень не хватает его. Мне жаль, что так всё получилось, ужасный был день. И я чувствую себя виноватым в том, что произошло, потому что в ту ночь я всё зазывал его к себе на бой, просил, чтобы он запись песни принёс. Потом звал отдохнуть в клубе, но в итоге не получилось. Затем я уже получил звонок, где мне сообщили о произошедшем. Я жил в таком мире, что чья-то смерть меня не шокировала, но с Тупаком было всё иначе», — рассказал Майк на подкасте Заба Джуды.