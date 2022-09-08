Назвал жену ведьмой и боялся слежки из холодильника. Как у Тони Фергюсона поехала крыша

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 279, в главном поединке которого Хамзат Чимаев встретится с Нейтом Диазом. Ивент будет транслироваться по каналам «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на UFC Fight Pass, а в соглавном бою вечера Тони Фергюсон сразится с китайским бойцом Ли Джинлиангом.

Иногда при характеристике стиля бойца о нём говорят: «Он просто псих!» В случае Фергюсона эти слова можно воспринимать в прямом значении. У Эль Кукуя действительно есть серьёзные ментальные проблемы, от которых страдает не только он, но и его окружение.

Подробно о состоянии Тони рассказывала его жена Кристина Фергюсон, которая в марте 2019-го обратилась в суд с целью запретить бойцу приближаться к их сыну Арману, а также к родителям девушки и её брату. По словам супруги Тони, ей пришлось пойти на такие меры после того, как Фергюсон насильно забрал сына из дома её родителей, в процессе толкнув жену и её мать.

Согласно заявлению Кристины суду, Тони прибыл в дом её родителей, где она проживала с ребёнком, и спросил Армана: «Хочешь прокатиться?» Девушка сказала, что уже слишком поздно и он не может забрать сына. Она написала, что вместе с матерью стояла перед Тони, чтобы не дать ему уйти, но он оттолкнул обеих, а затем побежал через чёрный ход, после чего перелез через забор – всё это с сыном на руках. Боец оставил мобильный телефон и машину и под дождём убежал с ребёнком, на котором не было ни обуви, ни подгузника.

По словам Кристины, ранее в тот же день Тони вёл себя странно, спросив её, чья машина была припаркована возле дома и снимает ли она деньги с их совместных банковских счетов, чтобы отвезти сына в Италию. «Я не итальянка и никого не знаю в Италии», – писала Кристина.

Девушка обратилась в суд не после первого же срыва Фергюсона, но, судя по всему, последней каплей стали события зимы 2019-го. По её словам, 5 февраля боец не мог уснуть, потому что боялся наводнения. В заявлении жена бойца писала, что Тони купил спасательный плот и настоял, чтобы вся семья отправилась в путешествие по суше до Палм-Дезерт, Калифорния, что почти в 180 километрах от их дома в Санта Ана. Тони разбудил её и сына посреди ночи и сказал, что нужно уезжать, потому что они не в безопасности. Фергюсон обещал обратиться за помощью с психическими проблемами, если потопа не произойдёт, но позже отказался.

Тони Фергюсон с семьёй Фото: Из личного архива

Ровно через неделю Тони пережил, как написала его жена, «психотический срыв или приступ паники». Он кричал девушке в лицо, ругался на неё и путал с кем-то другим. «Той ночью я проснулась и увидела, что он стоит надо мной и обвиняет в том, что я ведьма», – заявляла Кристина.

Как сообщала девушка, Тони частично отрубал электричество в доме, потому что был убеждён, что в холодильнике стоят камеры слежения. Он перерезал провода к блокам отопления и кондиционирования воздуха – верил, что в них есть устройство для слежки. Кроме того, жена бойца утверждала, что Тони сорвал зеркало со стены в ванной, потому что думал, что за ним что-то спрятано, а также забрал еду своего сына, потому что решил, что она отравлена.

«Есть много пугающих инцидентов, которые мне ещё предстоит перечислить в этом заявлении. Однако у меня есть видео и фотографии пугающего, иррационального и параноидального поведения, на которых Тони плачет, смеётся, бормочет, кричит без видимой рациональной причины. Его поведение становится всё хуже и страшнее. Я боюсь, что во время одного из эпизодов Тони убьёт меня, нашего сына или себя», – писала Кристина.

Тони Фергюсон Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Девушка не подавала на развод – она посчитала, что боец нуждается в психологической помощи. Её слова не были пустыми – в апреле 2019-го Кристина отозвала запретительный ордер. Адвокат Джеффри Хит заявил, что данное дело больше не находится на рассмотрении, а Тони, похоже, всё же прошёл лечение. «Приём у психолога прошёл хорошо. Спасибо, док! Только чемпионское дерьмо!» – писал боец в «Твиттере».

Сейчас в семье Фергюсона всё хорошо – летом 2021-го родился второй сын, которого назвали в честь отца. Похоже, боец справляется с личными проблемами – осталось разобраться с карьерой. Нет сомнений, Эль Кукуй сделает всё, чтобы не проиграть пятый раз подряд. Но в случае поражения у него есть на кого положиться.