Маге Исмаилову платят больше, чем звёздам UFC. Лысый хищник безумно переоценён

Бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко должен был состояться в конце августа, но поединок перенесли на декабрь из-за травмы колена у Магомеда. Вместо Исмаилова на августовском турнире RCC 12 Шторм провёл схватку с Александром Иличем и проиграл за 21 секунду. Мага не планировал биться, но после того, как случился крах его будущего соперника, вызвал на поединок Илича.

В RCC не изъявили большого рвения организовывать поединок Исмаилова с сербом. Перед этим организация и боец планировали устроить бой Маги с Иваном Штырковым по правилам бокса, но Лысого хищника больше привлекал лёгкий путь – он хотел расправиться с обидчиком Шлеменко за крупный гонорар.

Спустя пару недель Магомеду пришло предложение от YouTube-промоушена Pravda Fighting. В интернете даже появилось фото контракта – за бой против Александра Илича по правилам бокса Маге предложили 30 млн рублей (чуть больше $ 500 тысяч по нынешнему курсу). Планируется, что бой состоится уже 7 октября.

В RCC от боя Магомеда и Илича резонно отказались – на ближайшем турнире RCC Boxing уже запланированы поединки настоящих боксёров — Евгения Тищенко и Магомеда Курбанова. Если бы Мага оказался с ними в одном карде, Тищенко и Курбанов остались бы в его тени, что неправильно.

Да и платить полмиллиона долларов за бой борца Магомеда Исмаилова с плохо известным российской аудитории сербом – есть ли шанс, что это как-то окупится? Поединок Лысого хищника сегодня не стоит таких денег, а если бы контракт Маги показали Дане Уайту, тот бы просто не поверил.

Чтобы заработать $ 500 тысяч, в UFC бойцу необходимо пройти длинный путь. В последний раз подтверждённые гонорары бойцов публиковались после турнира UFC 278 – как раз такую сумму получил Камару Усман, который отдал пояс Леону Эдвардсу. Правда, к этой сумме прибавился процент от проданных pay-per-view, так что итоговый заработок вышел больше. Зато к гонорару Маги на том турнире с трудом приблизился Жозе Альдо. Бразилец получил $ 400 тысяч – заслужил за 11 лет в промоушене и статус величайшего полулегковеса. А топовый боец Пауло Коста, выступающий в том же весе, что и Мага, унёс $ 130 тысяч.

Александр Илич и Магомед Исмаилов Фото: RCC

Эти цифры показывают, насколько сильно переоценён Исмаилов, но ещё больше вопросов вызывает тот факт, что поединок пройдёт по правилам бокса. Мы будем наблюдать за схваткой двух бойцов ММА, и сильнейшей стороной каждого нельзя назвать именно бокс. Непонятно, чем такой бой должен привлечь внимание публики и окупить затраты на гонорары – нет сомнений, промоушену Pravda пришлось жирно заплатить не только Маге, но и Иличу.

Магомед никогда не пробовал силы в UFC, потому что осознаёт, что похожих сумм в сильнейшем промоушене мира платить ему не будут никогда. Сложно было даже представить бой Маги, ради которого кто-то найдёт $ 500 тысяч. Выяснилось, что достаточно вывески «Исмаилов – Илич». Найдёт ли потом Лысый хищник мотивацию биться против Шлеменко «всего лишь» за $ 300 тысяч?