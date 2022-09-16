Канело Альварес — Геннадий Головкин 3: где и когда смотреть трансляцию чемпионского боя

Дата и время боя

Третий поединок между Канело Альваресом и Геннадием Головкиным состоится в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena. На кону стоит абсолютное чемпионство во втором среднем весе, а именно все четыре пояса мексиканца (WBC, WBA, WBO, IBF). То есть Геннадий сохраняет за собой чемпионские титулы в среднем весе (WBA, IBF, IBO). Кроме того, в карде выступит соотечественник GGG, Али Ахмедов. Ему будет противостоять бывший соперник Головкина Габриэль Росадо.

Начало боксёрского турнира — в 3:00 мск, Альварес и Головкин выйдут в ринг примерно в 7:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию всего турнира.

Прямая трансляция боя Канело Альварес — Геннадий Головкин

Трансляцию боксёрского турнира с главным боем Сауль Альварес — Геннадий Головкин проведёт стриминговая платформа DAZN. Однако российским пользователям она недоступна.

Основной кард турнира с главным боем Альварес — Головкин

Сауль Альварес (57-2-2) — Геннадий Головкин (42-1-1), титулы WBC, WBA Super, IBF, WBO во втором среднем весе;

Джесси Родригес Франко (16-0-0) — Исраэль Гонсалес (28-4-1), титул WBC во втором наилегчайшем весе;

Али Ахмедов (18-1-0) — Габриэль Росадо (26-15-1);

Остин Уильямс (11-0-0) — Кирон Конуэй (18-2-1);

Диего Пачеко (15-0-0) — Энрике Коллацо (16-2-1).

Материалы о бое

Мнения экспертов

Экс-чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский не смог выбрать фаворита предстоящего поединка.



«Шансы? 50 на 50. Гена в последнее время мало проводил боёв. Опять же, как любят говорить специалисты из области бокса, Гена уже немолод. Но почему 50 на 50 – потому что Канело последний бой проиграл вчистую Биволу, и есть возможность, что он где-то не восстановится, где-то уверенность в себе потеряет. Возможно, Гена и победит. На поединке будут работать двое тех же судей, что обслуживали второй бой? Думаю, это никак не повлияет. Возможен ли нокаут? Я думаю, нет, бой закончится по очкам. У них были два поединка без каких-то нокдаунов и нокаутов, и третий так же пройдёт», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко дал менее оптимистичный прогноз касательно GGG.

«Мне кажется, Альварес победит в этом бою. Пик Головкина уже прошёл, Альварес сейчас, наоборот, находится на ходу, в самом расцвете сил. У него больше шансов. Скорее всего, будет решение. Мне хотелось бы, чтобы закончилось решением. Лично знаю Головкина, хотелось бы, чтобы он выиграл, но думаю, что шансов на это немного. Буду переживать за него и поддерживать, но считаю, что победит Альварес», — сказал Тищенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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