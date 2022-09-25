Русская Кувалда знатно опозорился. Звезда кулачки деклассировал Кудряшова

Вечером 24 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве прошёл турнир Hardcore Boxing League, который возглавил поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. А предваряла эту схватку встреча между именитым боксёром Дмитрием Кудряшовым и звездой кулачных схваток Сосланом Асбаровым. Когда-то подающий надежды Русская Кувалда Кудряшов был претендентом на престижные пояса, а сейчас стал угрозой для дерзких выходцев из поп-ММА.

В прошлом бою Дмитрий разобрался с Вагабом Вагабовым за 45 секунд на Pravda FC. То был полуфинал Гран-при в тяжёлом весе. А в финале его ждёт Вячеслав Дацик. Но эта встреча состоится не ранее следующего года. Плюс в очередь встал Магомед Исмаилов, который близко дружит с Вагабовым. Но сам Кудряшов сделал выбор в пользу Асбарова.

Что касается его визави, то он чемпион Hardcore в тяжёлом весе. На его счету шесть схваток в кулачных боях и шесть побед, четыре из них одержаны нокаутом. Но у него богатый боксёрский бэкграунд. Сослан — мастер спорта международного класса по боксу, имеющий за спиной свыше 200 схваток.



На профессиональном ринге у Асбарова всего лишь два боя против Олега Фомича и Ислама Жангоразова, увенчавшиеся успехом. По антропометрии незначительная разница в пользу Русской Кувалды. Но разница в весе составляет около 20 кг в пользу Дмитрия — 113,6 кг против 93,8 кг. Тем не менее Кудряшову нельзя было недооценивать своего визави.



И Асбаров превосходил Кудряшова с первых секунд за счёт лёгкости и скорости. Он перебивал Кувалду сериями. А Дмитрий не успевал за ним и собирал удары блоком. Да, вы всё правильно поняли — звезда кулачных боёв выглядел лучше боксёра в его же игре.

Только во втором раунде ставка на ударную мощь начала оправдываться, но Сослан отлично выдерживал удары Кувалды. И при этом Сослан продолжал перебивать Кудряшова. Из-за таких потуг Дмитрий быстрее уставал. Видимо, зря он в своё время увлёкся пауэрлифтингом, из-за чего перевалил за 110 кг. Из-за этого он лишился мобильности, отчего его уклоны выглядели нелепыми и бесполезными. А Асбаров хоть и позволял сопернику работать, но он не пропустил ни одного чистого удара.



С каждым раундом преимущество чемпиона Hardcore становилось всё более явным. Сослан работал гораздо разнообразнее, чем прямолинейный ударник Кудряшов. В последних трёхминутках он постоянно проваливал атаки Кувалды, иногда выбрасывая удары с пижонским замахом. Это декласс чистой виды. Дмитрий оказался бессилен перед универсализмом Асбарова и заслуженно проиграл единогласным решением судей.

Могли бы вы представить, что когда-то перспективный боксёр опозорится именно таким образом? Сослан Асбаров действительно сводил Кувалду в школу бокса и заставил выглядеть его нелепо. Похоже, дяде Диме нужно заканчивать с боксом после такого унижения.