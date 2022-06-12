Кувалда победил за 45 секунд. Дацику в финале будет очень больно

Вечером 11 июня в московском дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся боксёрский турнир Pravda Old School Boxing, который возглавил шестираундовый бой между Дмитрием Кудряшовым и Вагабом Вагабовым.

Это дебютный бой Русской Кувалды в супертяжёлом весе. Он больше не сдерживал себя в весогонке и легко перевалил за 100 кг. Это позволило погрузиться в хобби, а именно в силовой экстрим. Там он смог потащить на себе поезд весом 300 тонн, а также удержать два газующих легковых автомобиля.

Переход на категорию выше был ещё обусловлен не только новым хобби и изнурительными сгонками, но и последними результатами. Дмитрий проиграл три из четырёх последних боёв в крузерах — Илунге Макабу нокаутом, Евгению Романову и Евгению Тищенко решением судей с разгромным счётом.

Даже на таком фоне подбор соперника выглядит странным. Вагабов является бойцом ММА, за плечами которого 30 боёв. В боксе этот опыт гораздо меньше — всего лишь три поединка против ноунеймов, которые разбросаны на девять лет. Но в ММА у него репутация нокаутёра — 18 из 28 побед увенчались нокаутом.

И, как ни странно, фаворитом по версии букмекеров является Вагабов. Одной из особенностей боёв на Pravda FC является тот факт, что бойцы дерутся в ретроперчатках весом 14-16 унций, выполненных из конского волоса. Бой начался с бодрого размена ударами. Вагаб активнее атаковал сериями. Кудряшов не стал избегать открытого размена. Но именно Вагабову удалось первым достать тяжёлым ударом.

Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов Фото: Pravda FC

И тут же бойца ММА постигла вендетта в виде левого хука, от которого его жёстко повело и он улетел к канатам. Казалось, что бой тут же закончится, но Вагаб успел встать на ноги. Хотя это не означало, что Вагабов полностью пришёл в себя. И Русская Кувалда через несколько секунд отправил своего соперника на канвас правым оверхендом. В этот раз судья решил пожалеть потрясённого бойца и остановил поединок через 45 секунд после его начала.

Таким образом, Дмитрий Кудряшов одержал очень важную с психологической точки зрения победу, доказав что не зря был заряжен. Именно он отправляется в финал Гран-при в тяжёлом весе, где его с распростёртыми объятиями уже ждёт Вячеслав Дацик. Но, как отметили комментаторы, Рыжему Тарзану нечего ловить против Русской Кувалды.

Кроме того, вокруг Кудряшова выстроилась очередь из желающих. Это и вездесущий Магомед Исмаилов, и Сослан Асбаров. Именно второму одобрили запрос, что они успели провести дуэль взглядов. Но сначала Дацик. А Вагабу придётся сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях в ММА. Через месяц ему предстоит защита пояса против Давида Бархударяна.