Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Pravda FC: Дмитрий Кудряшов — Вагаб Вагабов, результат боя, кто победил, кто будет драться с Дациком

Кувалда победил за 45 секунд. Дацику в финале будет очень больно
Денис Дорофеев
Дмитрий Кудряшов
Комментарии
А Вагабу Вагабову стоит сосредоточиться на защите пояса в ММА.

Вечером 11 июня в московском дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся боксёрский турнир Pravda Old School Boxing, который возглавил шестираундовый бой между Дмитрием Кудряшовым и Вагабом Вагабовым.

Это дебютный бой Русской Кувалды в супертяжёлом весе. Он больше не сдерживал себя в весогонке и легко перевалил за 100 кг. Это позволило погрузиться в хобби, а именно в силовой экстрим. Там он смог потащить на себе поезд весом 300 тонн, а также удержать два газующих легковых автомобиля.

Переход на категорию выше был ещё обусловлен не только новым хобби и изнурительными сгонками, но и последними результатами. Дмитрий проиграл три из четырёх последних боёв в крузерах — Илунге Макабу нокаутом, Евгению Романову и Евгению Тищенко решением судей с разгромным счётом.

Кудряшов перетащил поезд весом 300 тонн! Потянет ли Вагабова? Кудряшов перетащил поезд весом 300 тонн! Потянет ли Вагабова?
Русская Кувалда сломалась. Тищенко разгромил Кудряшова Русская Кувалда сломалась. Тищенко разгромил Кудряшова

Даже на таком фоне подбор соперника выглядит странным. Вагабов является бойцом ММА, за плечами которого 30 боёв. В боксе этот опыт гораздо меньше — всего лишь три поединка против ноунеймов, которые разбросаны на девять лет. Но в ММА у него репутация нокаутёра — 18 из 28 побед увенчались нокаутом.

И, как ни странно, фаворитом по версии букмекеров является Вагабов. Одной из особенностей боёв на Pravda FC является тот факт, что бойцы дерутся в ретроперчатках весом 14-16 унций, выполненных из конского волоса. Бой начался с бодрого размена ударами. Вагаб активнее атаковал сериями. Кудряшов не стал избегать открытого размена. Но именно Вагабову удалось первым достать тяжёлым ударом.

Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов

Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов

Фото: Pravda FC

И тут же бойца ММА постигла вендетта в виде левого хука, от которого его жёстко повело и он улетел к канатам. Казалось, что бой тут же закончится, но Вагаб успел встать на ноги. Хотя это не означало, что Вагабов полностью пришёл в себя. И Русская Кувалда через несколько секунд отправил своего соперника на канвас правым оверхендом. В этот раз судья решил пожалеть потрясённого бойца и остановил поединок через 45 секунд после его начала.

Таким образом, Дмитрий Кудряшов одержал очень важную с психологической точки зрения победу, доказав что не зря был заряжен. Именно он отправляется в финал Гран-при в тяжёлом весе, где его с распростёртыми объятиями уже ждёт Вячеслав Дацик. Но, как отметили комментаторы, Рыжему Тарзану нечего ловить против Русской Кувалды.

«Доить волкодава надо уметь». Суперподготовка Дацика в деревне — гонял кур и добыл молоко «Доить волкодава надо уметь». Суперподготовка Дацика в деревне — гонял кур и добыл молоко
Саша хвалит Беркову и угрожает Дацику. Первое интервью с посвежевшим Емельяненко Саша хвалит Беркову и угрожает Дацику. Первое интервью с посвежевшим Емельяненко

Кроме того, вокруг Кудряшова выстроилась очередь из желающих. Это и вездесущий Магомед Исмаилов, и Сослан Асбаров. Именно второму одобрили запрос, что они успели провести дуэль взглядов. Но сначала Дацик. А Вагабу придётся сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях в ММА. Через месяц ему предстоит защита пояса против Давида Бархударяна.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022