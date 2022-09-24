Дацик сыграет в футбол головой Емельяненко? Самый непредсказуемый бой года! LIVE

Сегодня, 24 сентября, в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена» запланирован бойцовский вечер боксёрского промоушена Hardcore Boxing. В рамках турнира состоятся девять поединков. В главной схватке сойдутся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик — два прославленных ветерана российских ММА. Во втором по значимости поединке известный боксёр Дмитрий Кудряшов подерётся с Сосланом Асбаровым. Также в рамках основного карда состоится бой Мартина Джуаряна и Эмиля Новрузова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Емельяненко в отличной форме
Александр Емельяненко ещё недавно выглядел совсем плохо, но за последние месяцы в Екатеринбурге набрал отличную форму. И похудел — весит всего 112 килограммов.
Какой же Дацик был дикий в молодости! Крутой ретро-бой Тарзана
Какой же Дацик был дикий в молодости — и жуткий! Прочтите материал про классный ретро-бой Рыжего Тарзана, видео там тоже есть.
Дацик обещает оторвать Емельяненко голову
Вячеслав Дацик высказался по поводу предстоящего поединка с Александром Емельяненко.
«Никакого решения быть не может. При любом решении тебя всегда обокрадут, поэтому нужно выигрывать только нокаутом. Если не нокаутировал соперника – практически проиграл. С учётом нашей личной разборки, того, что мы уже наговорили друг другу, может быть только нокаут. В нокауте будет Саша. Как всегда – Сане оторву голову, придётся поиграть в футбол, хотя нехорошая игра, не русская», – сказал Дацик на пресс-конференции.
Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, где смотреть
Главный поединок турнира Hardcore Boxing покажет телеканал НТВ. Начало трансляции боя Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик запланировано на 22:40 по московскому времени.
Теперь Саша — Феникс
Александр Емельяненко с помощью болельщиков выбрал себе новое бойцовское прозвище. Теперь можете звать его Феникс. Нравится?
Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, когда начало
Бойцовский вечер промоушена Hardcore Boxing с главным поединком Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик пройдёт 24 сентября. Поединок двух ветеранов начнётся примерно в 22:40 по московскому времени.
Горячая пресс-конференция! Саша даже атаковал Дацика
Как и ожидалось, пресс-конференция старых недругов получилась горячей. Емельяненко даже ударил Рыжего Тарзана! Подробности — в нашем материале.
Полный кард турнира с главным боем Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик
Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик;
Дмитрий Кудряшов — Сослан Асбаров;
Мартин Джуарян — Эмиль Новрузов;
Александр Недашковский — Сауло Кавалари;
Виталий Бодров — Асрор Акпарходжаев;
Егор Горшков — Никита Захаревич;
Виталий Ананин — Вадим Вершинин;
Курейш Сагов — Али Балоев;
Руслан Файфер — Даниил Шаталов.
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