Дацик сыграет в футбол головой Емельяненко? Самый непредсказуемый бой года! LIVE

Дацик обещает оторвать Емельяненко голову

Вячеслав Дацик высказался по поводу предстоящего поединка с Александром Емельяненко.



«Никакого решения быть не может. При любом решении тебя всегда обокрадут, поэтому нужно выигрывать только нокаутом. Если не нокаутировал соперника – практически проиграл. С учётом нашей личной разборки, того, что мы уже наговорили друг другу, может быть только нокаут. В нокауте будет Саша. Как всегда – Сане оторву голову, придётся поиграть в футбол, хотя нехорошая игра, не русская», – сказал Дацик на пресс-конференции.