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ММА Серия-56: Солнечный берег. Прямая трансляция
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Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, онлайн-трансляция, где смотреть, когда начало, 24 сентября, прогнозы на бокс/ММА

Дацик сыграет в футбол головой Емельяненко? Самый непредсказуемый бой года! LIVE
Александр Фролов
Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик
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Александр же считает, что справится с Рыжим Тарзаном одной левой.

Сегодня, 24 сентября, в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена» запланирован бойцовский вечер боксёрского промоушена Hardcore Boxing. В рамках турнира состоятся девять поединков. В главной схватке сойдутся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик — два прославленных ветерана российских ММА. Во втором по значимости поединке известный боксёр Дмитрий Кудряшов подерётся с Сосланом Асбаровым. Также в рамках основного карда состоится бой Мартина Джуаряна и Эмиля Новрузова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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Live Александр Фролов

Емельяненко в отличной форме

Александр Емельяненко ещё недавно выглядел совсем плохо, но за последние месяцы в Екатеринбурге набрал отличную форму. И похудел — весит всего 112 килограммов.

09:12 Александр Фролов

Какой же Дацик был дикий в молодости! Крутой ретро-бой Тарзана

Какой же Дацик был дикий в молодости — и жуткий! Прочтите материал про классный ретро-бой Рыжего Тарзана, видео там тоже есть.

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08:57 Александр Фролов

Дацик обещает оторвать Емельяненко голову

Вячеслав Дацик высказался по поводу предстоящего поединка с Александром Емельяненко.

«Никакого решения быть не может. При любом решении тебя всегда обокрадут, поэтому нужно выигрывать только нокаутом. Если не нокаутировал соперника – практически проиграл. С учётом нашей личной разборки, того, что мы уже наговорили друг другу, может быть только нокаут. В нокауте будет Саша. Как всегда – Сане оторву голову, придётся поиграть в футбол, хотя нехорошая игра, не русская», – сказал Дацик на пресс-конференции.

08:44 Александр Фролов

Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, где смотреть

Главный поединок турнира Hardcore Boxing покажет телеканал НТВ. Начало трансляции боя Александр ЕмельяненкоВячеслав Дацик запланировано на 22:40 по московскому времени.

08:36 Александр Фролов

Теперь Саша — Феникс

Александр Емельяненко с помощью болельщиков выбрал себе новое бойцовское прозвище. Теперь можете звать его Феникс. Нравится?

08:27 Александр Фролов

Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, когда начало

Бойцовский вечер промоушена Hardcore Boxing с главным поединком Александр ЕмельяненкоВячеслав Дацик пройдёт 24 сентября. Поединок двух ветеранов начнётся примерно в 22:40 по московскому времени.

08:22 Александр Фролов

Горячая пресс-конференция! Саша даже атаковал Дацика

Как и ожидалось, пресс-конференция старых недругов получилась горячей. Емельяненко даже ударил Рыжего Тарзана! Подробности — в нашем материале.

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08:21 Александр Фролов

Полный кард турнира с главным боем Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик

Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик;
Дмитрий Кудряшов — Сослан Асбаров;
Мартин Джуарян — Эмиль Новрузов;
Александр Недашковский — Сауло Кавалари;
Виталий Бодров — Асрор Акпарходжаев;
Егор Горшков — Никита Захаревич;
Виталий Ананин — Вадим Вершинин;
Курейш Сагов — Али Балоев;
Руслан Файфер — Даниил Шаталов.

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