Дацик уничтожил Емельяненко и поднялся на «вершину мира». Лучшие фото с эпичного боя

13-летняя вражда Дацика и Емельяненко получила практическое разрешение. Невероятное количество взаимных оскорблений двух бывших уголовников завершилось невероятным по своей простоте и будничности нокаутом в исполнении Рыжего Тарзана. Красивая сказка, которую дарил нам всем Александр в последние три месяца, была вероломно завершена.
На турнире промоушена Hardcore Boxing состоялся долгожданный поединок. Ажиотаж перед ним был невероятно велик. А вот прогнозы были по большей части не в пользу Емельяненко. Брат Последнего Императора был настроен решительно. Он намеревался нокаутировать оппонента, который в ответ обещал поиграть в футбол с головой Саши. Итог всем нам уже известен.
Емельяненко бросился в атаку с первых же мгновений боя. Вячеслав грамотно провалил несущегося соперника, заставил его прижаться к сетке и нанёс два удара. Первый попал в защиту, а второй — аккурат в челюсть Александра. Зачем и почему Емельяненко опустил руки, не смог ответить после боя даже он сам. Как итог — тяжёлый нокаут, после которого пострадавший ещё долго приходил в себя. Предлагаем вашему вниманию яркий фотоотчёт с этого эпохального события.
«Что пошло не так? Чего-то я зазевался, сам не знаю. Дацик, давай организуем реванш. Зрителям на камеру скажи, что в этой же организации мы подерёмся. Четыре месяца подготовки – и нокаут на 13-й секунде? Следующий бой всё покажет. Не знаю. Буду смотреть, анализировать, работать с тренерами. Не ожидал такого», – сказал Емельяненко в ринге сразу после боя.
- 25 сентября 2022
-
15:52
-
15:30
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:10
-
13:54
-
13:32
-
13:05
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:54
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:12
-
09:51
-
09:31
-
09:30
-
09:14
-
02:07
-
01:56
-
01:45
-
01:45
-
01:37