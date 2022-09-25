Дацик уничтожил Емельяненко и поднялся на «вершину мира». Лучшие фото с эпичного боя

13-летняя вражда Дацика и Емельяненко получила практическое разрешение. Невероятное количество взаимных оскорблений двух бывших уголовников завершилось невероятным по своей простоте и будничности нокаутом в исполнении Рыжего Тарзана. Красивая сказка, которую дарил нам всем Александр в последние три месяца, была вероломно завершена.

На турнире промоушена Hardcore Boxing состоялся долгожданный поединок. Ажиотаж перед ним был невероятно велик. А вот прогнозы были по большей части не в пользу Емельяненко. Брат Последнего Императора был настроен решительно. Он намеревался нокаутировать оппонента, который в ответ обещал поиграть в футбол с головой Саши. Итог всем нам уже известен.

Емельяненко бросился в атаку с первых же мгновений боя. Вячеслав грамотно провалил несущегося соперника, заставил его прижаться к сетке и нанёс два удара. Первый попал в защиту, а второй — аккурат в челюсть Александра. Зачем и почему Емельяненко опустил руки, не смог ответить после боя даже он сам. Как итог — тяжёлый нокаут, после которого пострадавший ещё долго приходил в себя. Предлагаем вашему вниманию яркий фотоотчёт с этого эпохального события.

«Что пошло не так? Чего-то я зазевался, сам не знаю. Дацик, давай организуем реванш. Зрителям на камеру скажи, что в этой же организации мы подерёмся. Четыре месяца подготовки – и нокаут на 13-й секунде? Следующий бой всё покажет. Не знаю. Буду смотреть, анализировать, работать с тренерами. Не ожидал такого», – сказал Емельяненко в ринге сразу после боя.