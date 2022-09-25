Феникс возродился, но не взлетел. Оглушительный провал Саши Емельяненко

Крутые и грамотные профессионалы, которые наблюдали над преображением Емельяненко последние 3,5 месяца, были полны скепсиса. Ещё в начале лета Александр был в тяжелейшем состоянии. Он с трудом передвигался, путался в мыслях. Одним словом, находился в глубочайшем кризисе, связанным, как все знают, с чрезмерным употреблением алкоголя.

Александр шёл к той черте, после которой уже ничего нельзя вернуть, долгие годы. Щедро одарённый природой физическими данными, Емельяненко пользовался этим подарком крайне расточительно. Даже сам Фёдор признавал, что его младший брат мог добиться куда более серьёзных успехов, чем он сам. А он, на секундочку, тот самый Последний Император, кумир миллионов и пример для подражания.

В последние месяцы Александр, терпевший тяжелейшие поражения как на спортивных аренах, так и в жизни, пытался достучаться до Фёдора, который несколько лет назад закрыл перед ним дверь. И когда казалось, что печальный конец близок, нашлись добрые и отзывчивые люди. Александру дали шанс вернуться если не в большой спорт, то хотя бы к нормальной жизни. Академия единоборств РМК взяла непутёвого сына российского спорта под своё крыло.

Дальнейшее развитие событий мы с вами наблюдали в режиме онлайн. Емельяненко преобразился, постепенно от реабилитационных процедур перешёл к активным тренировкам. И, если отталкиваться от реакции наших читателей, начал возвращать к себе не только симпатию болельщиков, но и веру в то, что он сумеет вернуться в спорт. И было бы здорово, если бы на этом этапе он выступил в лиге RCC со средней руки оппонентом.

Бой Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хотели как лучше, а получилось — как всегда. Изначально объявление о бое против Дацика, да ещё и по правилам бокса, вызвало ужас. Александра бросили на заклание. Когда мы наблюдали за тем, как он работает на лапах и за его боями с тенью, не покидало ощущение киношной картинности. Нам не показывали его работу в парах с действующими боксёрами. Когда можно было бы оценить его скорость — как ударную, так и защитную.

И бой показал, насколько это было важно. Вернёмся к экспертным оценкам перед боем. Буквально все говорили о том, что Емельяненко спасут от громкого поражения выносливость и грамотная защита. Если Александр и победит, то только пройдя всю дистанцию. Вырубить Дацика не вариант. Его можно только перебить, будучи сконцентрированным на протяжении всех раундов.

«Я зря за ним побежал. Он от меня побежал, а я за ним. Не понимаю, как это получилось», — заявил Емельяненко сразу после боя. Возможно, у Александра всё ещё был шум в голове. Но даже в таком случае мы можем констатировать: плана на бой не было либо он его нарушил на пятой секунде. Ну а сам нокаут, хоть и потряс воображение, удивительным не стал. Любое прямое попадание Рыжего Тарзана — нокаут.

Емельяненко после нокаута Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сенсации не произошло, увы. И сейчас важно понять, что Емельяненко делать дальше. Он на эмоциях потребовал реванш. Очень надеюсь на то, что либо основатель Hardcore Boxing Анатолий Сульянов поставит вопрос на паузу, либо глава RCC Николай Клименко убедит-таки Феникса сделать разумный шаг и выступить с менее опасным бойцом. Быть может, даже в ММА.

История с Фениксом, который возродился из пепла, выглядела эмоционально, очень медийно и даже трогательно. Но вот счастливого киношного продолжения не получила. Но если Александр всерьёз настроен продолжать выступления, ему нужно послушать грамотных людей, которые на самом деле желают ему добра. И выбрать пусть менее денежный, но зато правильный с точки зрения здравого смысла путь.

Поздравляю Вячеслава Дацика с победой. И желаю Саше Емельяненко здоровья и скорейшего восстановления. И нодеюсь, что его окружение поступит разумно, в интересах в первую очередь самого бойца.