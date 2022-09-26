Казнить нельзя помиловать. Емельяненко нужно заканчивать, но уход его погубит

Долгожданный поединок Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика стал большим разочарованием. Брат Последнего Императора продержался в ринге всего 13 секунд, рухнув под силовыми ударами Рыжего Тарзана. Потом Емельяненко-младший ещё долго не мог встать — ветерана было откровенно жаль. По всей видимости, Александра слишком рано бросили в бой против такого мощного соперника: нескольких месяцев восстановления после загула оказалось явно недостаточно.

Придя в себя, Емельяненко сразу попросил реванша. Но большинство экспертов и болельщиков уверены, что второй бой не нужен: Дацик снова легко победит, нанеся громадный урон здоровью оппонента. В частности, легендарный Костя Цзю считает, что второй бой точно не нужен. Егор Мехонцев и вовсе заявил, что мозг Емельяненко не готов к боям на высоком уровне из-за длительного воздействия алкоголя. И в словах опытных боксёров есть доля истины.

Пожалуй, Александру действительно стоит повесить перчатки на гвоздь. Громадное здоровье, на котором спортсмен «выезжал» всю карьеру, стало стремительно заканчиваться. Емельяненко образца ещё трёхлетней давности не упал бы так быстро от сильных, но неуклюжих ударов Дацика. По уровню обученности и мастерства Рыжий Тарзан отстаёт на световые годы, однако всё равно уничтожил брата Последнего Императора. Потому что не губил себя алкоголем.

Нельзя забывать и про возраст Емельяненко. Спортсмену уже 41 год — пропускать тяжёлые удары в голову становится особенно опасно. Каждое попадание может стать для Александра роковым, особенно учитывая его нынешний уровень защиты. Емельяненко и так почти потратил богатейшие ресуры своего организма, выданные ему природой. Не стоит играть с огнём, выясняя, когда именно твоё здоровье откажет окончательно.



Но тут есть и другой фактор. Александру попросту нельзя сейчас завершать карьеру. Он выбрался из алкогольного коллапса и привёл себя в приличную форму только ради схватки с Дациком. Бои — лучшая мотивация для Емельяненко, о чём не раз упоминали его близкие и коллеги. Если Саша закончит со спортом, он наверняка уйдёт в запой — что смертельно рискованно. Поэтому боец сейчас на перепутье — как настоящий русский богатырь. Любое решение по поводу карьеры может оказаться неправильным.