Почему Фьюри так «бомбит» от Усика? Цыганский великан боится маленького украинца!

Прославленный Тайсон Фьюри никак не выберет себе соперника. Цыганский король сначала пообещал закончить карьеру, потом захотел драться с Энтони Джошуа, но намекнул и на четвёртый бой с Деонтеем Уайлдером. Параллельно Фьюри продолжает агрессивные атаки на Александра Усика: не проходит и пары дней, чтобы британец не придумал новых оскорблений для украинца. Тайсона регулярно «заносит», но останавливаться он не хочет. Приводим последние высказывания Фьюри.

«Я считаю, что достаточно честно высказался об Александре Усике. Он хороший средневес, он победил чемпиона по кроссфиту. Но что произойдёт, если он сразится с настоящим супертяжеловесом, таким как я? Я уничтожу его за шесть раундов. Мой брат сказал, что я побью его одной рукой? Так и есть. Я смогу побить его даже после того, как схожу в паб и выпью пять с половиной литров пива».

«Все бредят из-за этого парня. У него всего три боя в супертяжёлом весе: джорнимен Чисора, который, как по мне, побил его, и два боя против бодибилдера Джошуа, который, как мы все знаем, не умеет боксировать. Как этот парень станет легендарным супертяжеловесом? Ах, извините! У него был поединок с Чарльзом Уизерспуном, который дерётся раз в пять лет. И он дал Усику непростой бой. Где его великолепный послужной список? Я уничтожу этого «мешка».

«Усик, ты маленькое дерьмо. Ты маленький мешок дерьма. Говорящее дерьмо. Я боюсь? Я воткну тебе кулак в ухо, маленькая сосиска. И ещё одно дерьмо — этот большой бодибилдер Джошуа. Вы оба – пара маленьких сосисок, Джошуа – дерьмо, Усик – дерьмо, вы — два дерьма».

Тайсон Фьюри Фото: Mikey Williams/Getty Images

Почему Фьюри так откровенно «бомбит» от Усика? Скорее всего, Цыганский король просто немного побаивается украинца. Александр — единственный современный супертяжеловес, который имеет неплохие шансы победить Тайсона. А кто ещё? У Джошуа не хватит мастерства, Уайлдер имел три попытки, но не добился успеха. Диллиан Уайт тоже улетел в нокаут. А вот техника Усика может стать серьёзной проблемой для Тайсона. Пусть Фьюри и всё равно считается фаворитом.

Ещё одной причиной может быть банальная зависть. Цыганский король любит рассказы про великое наследие, но в его руках только один из главных поясов супертяжёлого веса и звание чемпиона Британии. А вот Александр, над которым Тайсон нелепо пытается смеяться, владеет сразу тремя титулами. Не считая абсолютного чемпионства и олимпийского золота в первом тяжёлом весе. Кто внёс больший вклад в историю, Усик или Фьюри? Естественно, Тайсона раздражает подобное положение вещей.

Очень хочется, чтобы украинец и британец всё-таки встретились в ринге. Разговоры и оскорбления — это прекрасно, но эти парни могут подарить нам лучший бой десятилетия. Пока они не проверят свои силы в ринге, нельзя будет с уверенностью говорить, что кто-то из них сильнее. Супертяжёлому весу нужен абсолютный чемпион: хочется надеяться, что боксёры и промоутеры решат все вопросы и договорятся о поединке как можно скорее. А нам остаётся только ждать.