Русский язык на Украине и ошибки тренеров СССР. Шумные заявления Александра Усика

За что мы любим Александра Усика, кроме самого техничного бокса на планете? За непосредственность и открытость. Украинский спортсмен всегда говорит всё, что думает, не боясь кого-то обидеть. Да, зачастую Усик руководствуется только эмоциями, порой — внезапно меняет свою точку зрения на противоположную. Но Саша всегда искренен и, что очень важно, не закрывается от журналистов. Давайте изучим, что говорил Усик за последнюю неделю.

Для начала спортсмен поддержал русскоговорящих на Украине, выступив против языкового деления в стране. Довольно смелое высказывание, учитывая, как на него могут отреагировать некоторые особо агрессивные соотечественники. Это делает ему честь.

«У нас есть государство. Это государство называется Украина. Язык — украинский, и всё. Он должен быть один-единственный. А как люди разговаривают у себя дома, это совсем другое. Некоторые люди, общаясь на украинском языке, когда слышат собеседника на русском, начинают: «Я вас не розумию». Нельзя этого делать. Эти колебания с языками делаются специально. Насильно мил не будешь. Если тебя будут заставлять что-то делать, то…



Необходимо ещё больше здравого объединения и не кричать, кто сколько сделал. Происходящие события некоторых людей ничему не учат. Это печально. Казалось, что такие вещи должны сильно менять, но этого не происходит. Мне очень не нравится, когда люди начинают друг другу высказывать в плане: «А я вот сделал столько, а ты — меньше». Идёт такое разделение», – рассказал Усик на YouTube-канале украинскому журналисту.

Александр Усик Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Потом Александр признался, что однажды ударил по лицу совершенно незнакомого человека: «Да, ударил человека по лицу. Он был очень большим. Я был в одном месте в украинском городе, стоял общался с женой друга. Рядом была компания. У них кто-то дембельнулся. Он был в берете, в тельняшке. Вёл себя очень вызывающе. Начал обзываться. Когда уходили, они в ответ обозначили конкретно меня и обозвали очень плохим словом. Я подумал, что, если я его сейчас не накажу, он будет продолжать заниматься глупостями. И дал по лицу ему. Раза хватило. Левый боковой».



Впрочём, спортивных тем Усик тоже касался. В частности, ответил на вопрос, кого считает для себя более удобным соперником — Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера или Тайсона Фьюри. Но драться больше хочет не с тем, кто ему удобен.

«Я думаю, Уайлдер — наиболее удобный соперник. Но я бы предпочёл бой с Тайсоном Фьюри, потому что не ищу лёгких путей для себя», — сказал Александр в беседе с журналистом Майклом Бенсоном.

Не обошёл Усик и тему профессиональной подготовки боксёров. В частности, коснулся весьма интимной сферы, обозначив предрассудки тренеров времён СССР. С украинцем сложно не согласиться, хотя у многих современных спортсменов может быть другое мнение.

Александр Усик Фото: Francois Nel/Getty Images

«Секс во время подготовки к бою? Если женщины или девушки рядом нет, то, наверное, нельзя. Если есть, то почему бы и нет? Тренеры не рекомендуют? Нет. Я думаю, это придуманные вещи из СССР. Они просто не до конца рассказали схему, как это работает. Если заниматься любовью всю ночь, то утром ты будешь выходить, и тебе будет крышка. А если по полночи или четверть, то, я думаю, ничего страшного не будет. За какой-то промежуток времени до боя, естественно, нет близости со второй половинкой», — подчеркнул Александр.



Закончим наш текст ярким рассказом Усика о предложении сдать поединок. Украинец подчеркнул, что он не продаётся — в чём мы, собственно, никогда и не сомневались.



«Это спорт больших достижений. Ко мне подходили и говорили: «Вот тебе деньги – надо продать финал». Я говорю, что деньги это очень хорошо и у меня там история. Чувак говорит: «Я понял, денюжка не интересует». Я говорю: «В таком формате нет». Когда приходят к человеку, который олимпийский чемпион и чемпион мира, и говорят: «Вот тебе деньги, и ты должен политически как-то уступить». Он 30 лет ходит в зал, потеет, у него, слава богу, получилось, у него на данный момент прекрасная жизнь, а ему говорят «надо продаться», — подытожил Александр.