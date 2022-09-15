Усик отказался от боя с Фьюри, а менеджер украинца обвинил в трусости Тайсона. Что?

Мало кто верил, что любитель хайпа Тайсон Фьюри на волне невероятного успеха окончательно завершит свою удивительную карьеру. 22 апреля 2022 года в Лондоне Цыганский король в великолепном стиле нокаутировал Деонтея Уайлдера, заработав крупнейший для него гонорар. И его заявление о завершении карьеры выглядело вполне логично. Во-первых, он хотел повысить градус фанатской любви, во-вторых, вероятный гонорар за возвращение в большой бокс.

Примерно месяц великий куролесил на пенсии, нападая на таксистов (в пьяном, разумеется, виде), отдыхал на яхте и барагозил в интернете. Одним словом, ничем не отличался от Конора Макгрегора. При этом он удерживал чемпионский пояс. Но так продолжаться вечно ситуация не могла. И WBO поставила чёткие сроки, в которые Тайсон должен был принять решение — шоу-бои с Нганну, Джейком Полом и т. д. или большой бокс во славу наследия.

И в день своего рождения Фьюри принял решение вернуться в профессионалы. Ради того, чтобы сразиться с победителем пары Усик — Джошуа. И тем самым максимально подогрел интерес к реваншу. Разумеется, начался трэш-ток, максимальная «движуха» вокруг этого события, но ещё больше — вокруг возможного и невероятно желанного поединка украинца и невероятного британца.

После триумфа Александра Тайсон чётко обозначил своё желание драться с ним. И чтобы ситуация не выглядела бравадой, обозначил разумные сроки проведения поединка. Стороны даже начали обсуждать возможное место проведения этого одного из крупнейших (потенциально) поединков в истории бокса.

И тут выступил Усик. Александр сообщил, что минувшие полгода стали для него максимально сложными и эмоциональными. В том числе и потому, что он был вдалеке от семьи. И сейчас он полон желания именно семье, жене и детям, посвятить всё своё время. Тайсону ждать не резон, Джошуа сразу выразил готовность на волне хайпа заработать ещё несколько миллионов (Эдди Хирн был только за), их бой с Фьюри был моментально согласован.

Внимание, согласован после того, как команда Усика отказалась от его проведения в 2022 году. Александр подтвердил, что будет думать над этим уже следующей весной. Тайсон в привычной ему манере троллит потенциального оппонента и подтверждает, что он вернулся. И по какой неведомой разумному человеку причине менеджер украинца выдал такое:

«Что будет, если Джошуа побьёт Фьюри? Они с Усиком пойдут на третий поединок, который отодвинет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Я думаю, Фьюри боится Усика и бежит от него. Он видит опасность в Александре», — приводит слова Климаса The Ring.

И самое забавное, что в этом же интервью Эгис Климас заявил, что следующим соперником Александра станет победитель пары Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус. И кто, простите, от кого бегает? Тайсон, который готов подписать контракт с Усиком, являющимся в этой паре безусловным фаворитом, или Александр, который технично «слился» сейчас и не собирается рисковать в дальнейшем? Особенно после того, как Тайсон нокаутирует Эй Джея.

Нам остаётся лишь надеяться, что эти бойцы сойдутся чуть раньше, чем пенсионеры Майк Тайсон и Рой Джонсон-младший. Ну и менеджеру украинского чемпиона нужно немного заботиться об имидже своего бойца, а не выставлять его в таком унылом свете.