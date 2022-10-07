Джокер прибил самого Шлеменко. Мага, ты в беде!

Сегодня, 7 октября, в ринге Pravda Old School Boxing в Большом Московском цирке в боксерском поединке сойдутся Магомед Исмаилов и Александр Илич. Букмекеры прочат победу россиянину, а молодой сербский панчер, который чуть больше месяца назад за 21 секунду разобрался с теской Александром Шлеменко, рассматривается как андердог.

Он вам не Дуродола

Магомед Исмаилов – дебютант в профессиональном боксе, на его счету одна победа над возрастным нигерийцем Оланреваджу Дуродолой, имеющим за плечами весомый боксерский бэкграунд. Дуродола проиграл Маге сугубо по своей вине, а не только из-за выдающегося таланта и универсальности Исмаилова, как могло показаться на первый взгляд.

Александр Илич – сербский панчер с рекордом 13-5, которому боксёрская дисциплина намного ближе, чем Исмаилову. Александр куда моложе Дуродолы и даже моложе Маги. Объективно он находится в куда лучшей форме, чем его соперник: после поединка со Штормом прошло чуть больше месяца, при этом Джокеру по итогу особо и не пришлось напрягаться. Физический и явный моральный тонус вкупе с отличной антропометрией делают из Илича очень опасного противника для Исмаилова, который привык работать в партере, а не руками. Да и партер не особо спас его от поражения в поединке с Владимиром Минеевым годом ранее.

Морально от проигрыша Магомед, может быть, уже и оправился, но есть вопросы к его физическому состоянию. Кроме того, драться боксёры будут в тяжёлых и жёстких перчатках из конского волоса. Это не 16 унций и современные перчатки, как в бою с Дуродолой. Все эти факторы играют против Лысого хищника, который привык к шоу и отработке номеров. Однако у Исмаилова есть один большой стимул – гонорар в 30 миллионов рублей, – в пять раз превышающий гонорар Джокера. Но вот только Илич прилетел из Сербии не за деньгами.

1.25 vs 4.85 — примерно так сейчас выглядят коэффициентов у отечественных букмекеров. Они настолько уверены в победе Исмаилова, что за Илича становится даже обидно. Не совсем понятно, что именно вкладывается в такие цифры, – впечатление от дебюта Маги или же неуверенность в победе Джокера из-за того, что ему не удастся работать коленями. Да, в отличие от Лысого хищника, для Илича этот бой будет первым по правилам бокса. Но это далеко не отягчающий фактор – Александр является отменным ударником и привык драться в стойке, что вовсе не стихия Исмаилова.

Где и когда смотреть

Боксерский турнир Pravda Old School Boxing начнется 7 октября в 19:00 по московскому времени. Бой Магомеда Исмаилова и Александра Илича будет закрывать турнир как главный бой вечера после 23:00. Вместе с Лысым хищником и Джокером на турнире выступят звезды лиги кулачных боев Top Dog Владислав Туйнов и Николай Чибисов, они сразятся против Джулиана Лейна и скандально известного Расула Мирзаева соответственно.