Магомед Исмаилов — Александр Илич: где и когда смотреть трансляцию боксёрского поединка

Дата и время боя

Боксёрский поединок между Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем состоится 7 октября на площадке Pravda Old School Boxing. Их встреча пройдёт в Большом Московском цирке. Для Лысого хищника это уже второй поединок по правилам бокса. Однако он всё равно считается андердогом. Отягчающим фактором является то, что они будут драться в олдскульных перчатках из конского волоса, которые прочнее нынешних.

Помимо боя между Исмаиловым и Иличем, в карде выступит звезда кулачных боёв и бывший боец Glory Влад Туйнов. Ему будет противостоять ветеран ММА и бывший участник лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC Джулиан Лейн. Также в ринг выйдут Расул Мирзаев, Николай Чибисов и Тимур Никулин.

Начало боксёрского турнира — в 19:00 мск, Исмаилов и Илич выйдут в ринг после 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию этого турнира.

Прямая трансляция боя Магомед Исмаилов — Александр Илич

Трансляцию боксёрского турнира с главным боем Магомед Исмаилов — Александр Илич проведёт телеканал РЕН ТВ. Начало прямого эфира — в 22:50.

Основной кард турнира с главным боем Исмаилов — Илич

Магомед Исмаилов — Александр Илич

Джулиан Лейн — Владислав Туйнов

Николай Чибисов — Расул Мирзаев

Мубаракшо Мубаракшоев — Тимур Никулин

Тимур Доминов — Артём Сусленков

Георгий Магкоев — Абубакар Сулейманов.

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Прогноз на бой

Как ни странно, но фаворитом встречи по версии букмекеров является базовый борец Исмаилов. Похоже, их настолько впечатлила победа над Дуродолой, что за его победу дают скромный коэффициент 1.20. Однако ему снова будет противостоять опасный ударник. Если Дуродолу можно считать списанным и возрастным, то Илич представляет серьёзную угрозу. Что он показал за 21 секунду боя с Шлеменко. Да, летящего колена с разящим хай-киком в исполнении серба мы не увидим. Однако у него сумасшедшая антропометрия: 190 см — рост и 199 см — размах рук. В то время как у Лысого хищника рост — 177 см, а размах рук — 176 см.

Александр Илич и Магомед Исмаилов Фото: Пресс-служба RCC

Плюс Исмаилов совсем недавно восстановился после травмы колена, а серб в тонусе. Ему 33 года, и он в самом расцвете сил. Поэтому его нельзя недооценивать, особенно в поединке по правилам бокса, который ближе Иличу. Плюс формат боя — шесть раундов по три минуты. А россиянин быстро изматывается. Таким образом, мы склоняемся к тому, что Джокер совершит очередной фурор и уложит Исмаилова. Но 30 миллионов рублей на дороге не валяются. Поэтому понять Лысого хищника можно и нужно. Только главное, чтобы его бой с Александром Шлеменко не сорвался в очередной раз.

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