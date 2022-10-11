Драка карликов в телефонной будке. В поп-ММА окончательно спятили? Видео

Российские поп-ММА стали известным брендом во всём мире. Именно у нас чаще всего устраивают самые необычные бои, видео которых разлетается по социальным сетям США и Европы. Даже когда мы откровенно «воруем» чужие идеи, получается намного лучше, нежели в оригинале, Брутальные поединки актёров, потасовки в формате «дедушка и внук против габаритной женщины», драка актрисы жанра 18+ и телеведущей в машине — всё это выглядит максимально дико и захватывающе одновременно. Но поп-ММА на этом не останавливаются.

В частности, буквально фонтанирует идеями Кирилл Сарычев — известный пауэрлифтер и блогер. Уроженец Саратовской области организовал несколько проектов, включая Punch Box, где бои проводят в телефонной будке. Идея не новая: ранее схватки в подобных будках реализовывали в США и Польше. Собственно, сама мысль родилась из известной идиомы «драка в телефонной будке». Но когда за дело берутся наши соотечественники, стоит ожидать самых неожиданных поворотов.

Недавно вышла очередная серия проекта Punch Box, где в главном бою свели двух карликов! Маджит Сулейманов по прозвищу Курд, весящий 43 килограмма при росте в 128 сантиметров, подрался с Иваном Савиновым — практически идентичным по габаритам бойцом. Основная мысль была проста: обычным бойцам очень тесно в телефонной будке, а вот этим ребятам должно было оказаться немного полегче. Забегая вперёд — так оно и получилось, хотя свободного пространства всё равно было маловато.



Маджит и Иван с первых секунд начали беспощадно рубиться. Собственно, формат телефонной будки ничего другого и не предполагает. Курд владел инициативой, жёстко обстреливая соперника ударами, а вот у Савинова почти ничего не получалось. Во втором раунде ситуация не изменилась: Сулейманов безостановочно атаковал, его оппонент пытался лишь минимизировать ущерб. В том же стиле прошёл и третий раунд — чистая победа Курда.

Поединок Ивана Савинова и Маджита Сулейманова начинается с отметки 19:00.

После боя Савинов пожаловался на недостаток опыта, а Маджит отчаянно пытался скрыть, что это только первая его победа в четырёх поединках. Кстати, несмотря на откровенную «фриковость» происходящего, схватка карликов смотрелась вполне неплохо — парни выложились по полной программе, а телефонная будка отлично маскировала недостаток техники. Профессиональные поединки порой бывают даже скучнее. Теперь Иван и Курд хотят провести бой по правилам ММА: кажется, скоро они увидятся в октагоне.