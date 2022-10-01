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Punch Club, шоу Кирилла Сарычева CarJitsu: бой в машине между Еленой Берковой и Даной Борисовой, видео

Порноактриса задушила телеведущую в машине. В поп-ММА продолжают сходить с ума. Видео
Евгений Нарижный
Бой в машине
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Елена Беркова ворвалась в необычное шоу Кирилла Сарычева.

Когда казалось, что индустрия поп-ММА зашла в тупик и дальше поединков между рэперами зайти невозможно, организация Punch Club придумала новую смежную дисциплину – CarJitsu. Как сказано в описании к видео, это поединки в формате ММА, где вместо ринга бойцы сражаются в салоне автомобиля.

В CarJitsu выступают как профессиональные спортсмены, так и звёзды интернета. В последнем выпуске состоялся финал Гран-при среди профи, главным призом в котором в лучших традициях «Поля чудес» стал автомобиль. В финале мастер спорта по самбо и КМС по дзюдо Леонид Федоренко проиграл чемпиону мира по грэпплингу Давуду Магомедову.

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Среди известных представителей поп-ММА в CarJitsu уже участвовали Артём Тарасов и Вася Пельмень, а также ведущий программы Кирилл Сарычев. Но в последнем выпуске организаторы устроили женский бой – в автомобиле сразились телеведущая Дана Борисова и актриса фильмов с маркировкой «18+» Елена Беркова. Обе девушки уже имеют опыт выступлений в YouTube-промоушенах – Борисова победила блогера Екатерину Диденко в «Нашем деле», а Беркова финишировала двух соперниц в Epic Fighting.

«Мы друг друга не травмируем, всё будет хорошо, не переживай», – успокоила более опытная Беркова соперницу. Сразу после сирены Елена запрыгнула на заднее сиденье и заключила шею Борисовой в захват. Экс-ведущая «Армейского магазина» изо всех сил сопротивлялась и дожила до окончания первого отрезка. Затем девушки поменялись местами, и после начала раунда Беркова не поменяла тактику – снова набросилась на оппонентку и принялась её душить. Сделать это с новой позиции было сложнее, но сопротивлялась Дана лишь 18 секунд, после чего постучала.

В интервью после поединка Беркова призналась, что готовилась к схватке и в целом занимается грэпплингом. По словам актрисы фильмов для взрослых, она не хотела травмировать соперницу, но при этом не сомневалась в победе. Борисова списала поражение на цвет волос: «Давайте начнём с того, что я блондинка и в первом раунде не поняла, что надо расстегнуть ремень».

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА Видео •••

Заглавное фото: Канал Punch club / rutube.ru

Источник: «Чемпионат»

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