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«Наше дело», бой актёров из «Кадетства»: Александр Головин – Кирилл Емельянов, Макаров – Сырников, видео

Актёры из «Кадетства» зарубились в клетке. Главному негодяю жёстко досталось. Видео
Евгений Нарижный
«Наше дело», бой актёров из «Кадетства»
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Они уже совсем не зелёные – потому и решают вопросы по-взрослому.

«Кадетство» – возможно, самый популярный российский сериал нулевых. За жизнью Макарова, Перепечко, Сырникова и других следили все школьники страны, а кто-то наверняка вдохновился и под впечатлением от сериала поступил в Суворовское училище. Сериал закончился в 2007 году, с тех пор все актёры снялись во многих других картинах, но ассоциироваться они всегда будут именно с «Кадетством». Спустя 15 лет главные герои нашли способ это монетизировать – актёры Александр Головин и Кирилл Емельянов встретились в клетке промоушена «Наше дело».

33-летний Головин играл главную роль, Максима Макарова, а 31-летний Емельянов был антигероем, Алексеем Сырниковым, который в мемах закрепился как «Гнида из «Кадетства». Согласно сюжету, персонажи регулярно конфликтовали, в отличие от актёров, которые до сих пор поддерживают дружеские отношения.

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Перед поединком в «Нашем деле» провели пресс-конференцию с участием актёров. Намного увереннее на ней выглядел Емельянов – вероятно, потому, что превосходил Головина массой и габаритами. При этом инициативу провести бой выразил именно Головин, который спустя годы решил отомстить за коллегу-актёра Павла Бессонова (в сериале – Степан Перепечко) от буллинга со стороны Емельянова. Очевидно, это лишь формальный повод для поединка, актёров скорее соблазнила возможность хорошо заработать и проверить себя.

Сырников выглядел фаворитом, но поединок лишний раз показал, что масса в единоборствах почти ничего не решает. Согласно данным «Нашего дела», Гнида из «Кадетства» выше Макарова на 11 сантиметров и тяжелее на 17 килограммов, но это не помогло. С первых секунд первого раунда Макаров продемонстрировал хороший футворк и работу по корпусу, после чего донёс несколько точных ударов в голову. Судья даже приостановил бой, чтобы дать Сырникову отдышаться. Но после возобновления поединка Макаров продолжил действовать в той же агрессивной манере, и в результате ещё пары акцентированных попаданий соперник упал на канвас и отказался от продолжения боя.

ВИДЕО.

Поединок Головин – Емельянов начинается на отметке 01:02:41.

После поединка Емельянов признавался, что плохо подготовился к бою, и понимал, что оппонент представляет угрозу, так как Головин усиленно тренировался. Актёры даже не исключили реванш и в целом продолжения бойцовской карьеры. Хотя непонятно, как после таких схваток сниматься в кино – Емельянову ещё предстоит объясниться перед режиссёром, откуда у него гематома под левым глазом.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА Видео •••

Заглавное фото: Выпуск «Наше дело» / Кадр из сериала «Кадетство»

Источник: «Чемпионат»

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