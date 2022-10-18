Латыш получил необычную дисквалификацию и захотел избить фанатов! А они-то при чём? Видео

Хотя смешанные единоборства раньше называли боями без правил, на самом деле, правил в ММА огромное количество. И даже лучшие бойцы планеты в пылу борьбы иногда про них забывают. За примером далеко ходить не надо: Пётр Ян в первом бою с Алджэмейном Стерлингом полностью контролировал схватку, но зачем-то нанёс запрещённый удар коленом. Американец начал бурно страдать и в итоге Ян потерял чемпионский пояс, который не может вернуть до сих пор.

Что уж говорить про спортсменов на уровень ниже, обученность которых нельзя сравнивать с Яном или условным Джоном Джонсом, раньше тоже нарушавшим правила. На недавно прошедшем турнире британского промоушена Cage Warriors случился очередной случай дисквалификации — причём достаточно нестандартный. Судьи признали несостоявшимся бой между ирландцем Троем Гибсоном и латвийским спортсменом Вадимом Колесниковым.

Поединок состоялся в предварительном карде. Оба спортсмены были абсолютно неизвестны широкой публике: Гибсон дебютировал в профессиональных ММА, его соперник проводил лишь четвёртый бой. Вдобавок Колесников ранее никогда не побеждал и даже улетал в нокауты. Другой на его месте решил бы сменить сферу деятельности, но латыш упрямо пробует свои силы в единоборствах. К сожалению, в схватке с Гибсоном удача вновь отвернулась от Вадима. Причём сделала это особенно вычурно.

Уже в первом раунде Гибсон сумел быстро перевести своего соперника на канвас. Ирландец хотел выйти на приём север-юг, но тут Колесников его удивил. Как и судью, кстати. Вадим стал из положения снизу наносить мощнейшие удары коленом в голову оппонента! Причём атаки стали максимально эффективными: Трой получил серьёзный урон и быстро отпустил латвийца. Тот вскочил и уже в стойке поймал Гибсона чудовищным попаданием — тот рухнул на канвас, где его ещё и добили.

К сожалению, первую победу в карьере Колесников так и не получил — его дисквалифицировали. Бить коленом в голову противника, который находится на «трёх точках», запрещено. Даже если ты сам находишься в положении лёжа. Конечно, Вадим был очень разочарован решением судьи — ведь победу отдали его сопернику. Разозлившийся латыш начал агрессивно ругаться с болельщиками и даже выражал готовность избить зрителей. Конечно, это было лишнее, пусть над ним и посмеялись. Надо было лучше учить правила.