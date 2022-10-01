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Number 1 Fight Series: Рафаэль Круз — Густаво Базан, бойцы вылетели из октагона, видео

Не выдержала клетка. Легковесы вылетели из октагона через 20 секунд
Денис Дорофеев
Легковесы вылетели из октагона
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Победителем схватки стал боец, который первым вернулся в клетку.

Некоторые из нас могли пресытиться профессиональными ММА с исполнением приёмов, отточенных до совершенства. Однако эта будничность временами надоедает. В таких случаях на помощь приходят полупрофессиональные региональные лиги, где временами происходят незаурядные ситуации. Так, в аргентинской лиге Number 1 Fight Series Рафаэль Круз и Густаво Базан украсили шоу уже через 20 секунд после начала поединка. Примечательно, что это был главный бой турнира, где выступили 15 пар.

С первых секунд встречи Базан пошёл в атаку как новичок, который занимается единоборствами пару месяцев. Он неоднократно выбрасывал джебы с опущенной головой. Проблема в том, что он не увидел, куда бьёт. Поэтому Круз отходил назад. Тем не менее Густаво снова пошёл тараном на своего визави. И вместе с прижатым противником Базан протаранил клетку. И они вылетели из октагона, как в реслинге. Стоит сделать уточнение, что они пролетели через дверь.

И всё-таки первым в клетку вернулся Круз, которого, по сути, вынесли. А Базан не смог прийти в себя, так как он сильно ударился при вылете. Поэтому по канонам реслинга победу присудили тому, кто вернулся в октагон первым. Похоже, Рафаэль вообще не пострадал, раз он позировал на фото как ни в чём не бывало. Однако в таких эксцентричных ситуациях бой признаётся несостоявшимся, потому что один из бойцов не смог продолжить поединок из-за несчастного случая. Но, видимо, такие эпизоды в порядке вещей для аргентинской лиги.

Тут ещё поражает, что это сделали не тяжи, как это принято наблюдать в том же реслинге, а легковесы. То есть условный Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев могли с таким же успехом вылететь из клетки. В момент контакта на сетку пришлась нагрузка около 150 кг. Поэтому на такую клетку не стоит запрыгивать, если хочется отпраздновать победу.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА •••

Заглавное фото: Кадры из видео

Источник: «Чемпионат»

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