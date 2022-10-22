«Он для него как сын». Махачев всегда был любимым учеником великого Абдулманапа!

Сегодня, 22 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) состоится самый важный турнир года – UFC 280. Его главным событием станет титульный бой за звание чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. В качестве тренера россиянина выступит Хабиб Нурмагомедов, который и выведет соотечественника в октагон. Орёл попытается продолжить дело своего отца Абдулманапа и привести Ислама к заветному поясу.

Абдулманап с самого детства взял мальчишку под своё крыло. Ислам и Хабиб занимались в одном зале, поэтому легендарный тренер пристально наблюдал за обоими. Кроме того, ребята сдружились, а Махачев стал проводить много времени в доме Нурмагомедовых. Это позволяло Абдулманапу прокачивать Ислама не только в функциональном, но и в психологическом плане. Он часто разговаривал с подопечным и делился жизненной мудростью, призывал отдавать все силы тренировкам и обещал, что тогда чемпионский пояс UFC будет лишь делом времени.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Со временем Махачев практически стал членом семьи Нурмагомедовых, так его расценивали и братья, и сам Абдулманап. А Хабиб в одном из интервью UFC Destine рассказывал, что считает любимым учеником отца именно Ислама, а не себя.

Хабиб Нурмагомедов российский боец UFC «Ислам был любимым учеником моего отца. Он был для него как сын. Отец всегда говорил, что Ислам станет чемпионом. Вот почему я здесь. Я должен закончить то, что начал мой отец».

В июле 2020 года Абдулманап скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Это стало серьёзнейшим ударом для Махачева, который потерял не просто наставника и жизненного учителя. Ислам выложил в своих социальных сетях фотографию с Нурмагомедовым и трогательно подписал её: «Ценю каждую секунду, проведённую рядом с тобой. Чемпионами не рождаются… Ты был для меня больше чем тренер. Пусть Всевышний дарует тебе высшую степень рая по милости своей. Воистину мы принадлежим Аллаху и к нему вернёмся».

Даже после смерти учителя Махачев постоянно обращался к нему перед важными боями в своих социальных сетях. А в марте 2021 года россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером и посвятил её Абдулманапу: «Ты возлагал на меня большие надежды. Я постараюсь тебя не подвести».



22 октября два ученика великого тренера попытаются вместе забрать пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Абдулманап никогда не сомневался в том, что Ислам станет преемником Хабиба и новым обладателем титула. И подвести отца Махачев и Нурмагомедов не имеют права!