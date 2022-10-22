«Розовый пудель» — главный фрик UFC. Яркий образ, запрещённые вещества и странная жена

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, главным событием которого станет бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Но в этот вечер организаторы собрали огненный кард, а наших парней в нём предостаточно. Свой первый поединок после поражения от Алджамейна Стерлинга проведёт Пётр Ян. Его соперником станет главный фрик UFC Шон О'Мэлли, для которого сражение с первым номером рейтинга легчайшего веса – бой всей жизни. Поражение от «Розового пуделя» может стать для Беспощадного фатальным.

О'Мэлли за всю карьеру в UFC пока получил лишь один статусный поединок. Марлон Вера победил уже в первом раунде, Шону помешала продолжить бой травма ноги. Но эпатажный американец всё равно постоянно на слуху. Находиться в центре внимания ему помогают яркий образ, постоянные скандальные истории и очень странные отношения с женой.

Шон О'Мэлли Фото: Carmen Mandato/Getty Images

О'Мэлли уже с дебюта в UFC отличался нестандартной внешностью. Для легчайшего веса даже высокий рост (180 см) уже выглядел аномалией. Но на этом татуированный американец не остановился. Он всегда имел кудрявую шевелюру, а со временем начал активно красить волосы. По ходу карьеры боец выходил в октагон и с разноцветной причёской, похожей на клоунский парик, и с дредами, и с афро. А в последнее время он окончательно остановился на розовом, поэтому к нему и прицепилось неприятное прозвище.

О'Мэлли славится и своим умением попадать в громкие скандалы. Во многом причиной этого является дружба со Снуп Доггом со всеми вытекающими. Именно легендарный рэпер в своё время настаивал на том, что в UFC просто обязаны выкатить Шону жирный контракт. А с 2018 года у американца начались серьёзнейшие проблемы. Бойцом заинтересовалось Антидопинговое агентство США (USADA). Сначала организация сорвала его бой на UFC 229, когда нашла в крови следы остарина. А следующим летом О’Мэлли не допустили на UFC 239. Сам Шон отрицал все обвинения и был уверен в своей правоте.

Шон О'Мэлли американский боец UFC «Я никогда сознательно не принимал допинг, чтобы получить преимущество над другими. Я готов к любым тестам, чтобы доказать это. Хочу как можно скорее вернуться в октагон».

Ещё один огненный факт биографии – своеобразные отношения с женой. О’Мэлли в браке с мексиканкой Дэни Гонсалес, с которой они вместе растят чудесную дочь Елену. Но во время одного из подкастов Шон разоткровенничался и выдал очень пикантные подробности своей личной жизни. Оказалось, что супруги находятся в свободных отношениях, а при желании могут даже изменять друг другу. Такое признание американца всколыхнуло общественность, что позволило ему словить очередную порцию хайпа. Кстати, Дэни – парикмахер, именно она готовит волосы О’Мэлли на каждый бой.

Шон О'Мэлли с женой Фото: Из личного архива Шона О'Мэлли

Пётр Ян получил в соперники одного из самых расхайпленных бойцов в UFC и совершенно точно главного фрика организации. Но личная жизнь Шона, пристрастие к курению и запрещённым веществам, а также зависимость от образа могут быть окончательно прибиты Беспощадным.