Ян больше не барагозит в соцсетях. С таким настроем он уничтожит «розового пуделя» О’Мэлли

Осталось менее двух недель до главного турнира года UFC 280, который пройдёт 22 октября на Бойцовском острове. Главные действующие лица высадились в Абу-Даби. И вчера в соцсетях выложили видео встречи Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. На этот раз обошлось без провокаций, и всё прошло при взаимном уважении с пожеланиями удачи в предстоящих схватках. Бойцы пожали друг другу руки. Ян обменялся рукопожатием даже с Мерабом Двалишвили, с которым у россиянина непростые отношения. Алджо и Мераб явно не ожидали, что встреча пройдёт в таком ключе.

О чём это говорит? Очевидно, что перерыв после проигрыша Стерлингу пошёл Яну на пользу. Плюс Петру удалось отключиться от соцсетей, куда он перестал вымещать свою энергию. Сейчас он отмечается в «Твиттере» в среднем два-три раза в месяц. В интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» россиянин выглядел спокойным и смиренным. В этом плане он стал похож на Фёдора Емельяненко.

Именно в такой версии Пётр одерживал самые громкие победы в карьере. Например, бой с Жозе Альдо, которому Ян многим обязан, прошёл при взаимном уважении. Схватка с Кори Сэндхагеном также была без агрессии в соцсетях. При таких обстоятельствах Пётр выдавал лучшие перформансы в карьере. В случае с О’Мэлли Ян назвал его «розовым пуделем» в соцсетях ровно один раз.

А противостояние со Стерлингом измотало российского бойца прежде всего ментально. Он оставил много сил в словесных баталиях с американцем. Из-за чего Пётр вышел на реванш сам не свой и потому не смог выполнить установку. Сейчас другой случай. Ян изолировался от соцсетей и сосредоточился исключительно на тренировках. Он больше не разбрасывается энергией во все стороны. Это плохая новость для Шона О’Мэлли. Ведь против него выйдет пиковая версия Петра Яна.



Если помнить, как он по-гроссмейстерски разобрал Сэндхагена год назад на Бойцовском острове, то Сахарку стоит заранее заготовить оправдания для проигрыша. Ибо в случае декласса на номерном турнире Дана Уайт посадит О’Мэлли на «мешковую» диету из нерейтингованных бойцов для сохранения красивой картинки.