«Ходил бы по воде, сказали бы — не умею плавать». Пол вызвал Канело, и ведь отлупит

В ночь с 29 на 30 октября по московскому времени состоялся боксёрский поединок между известным блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой. Бой прошёл всю дистанцию в восемь раундов, а Паук успел побывать в нокдауне. Поэтому судьи единогласным решением отдали победу Полу. Джейк выиграл шестой профессиональный поединок и остаётся непобеждённым. Он уже выбирает себе следующего соперника.

Пол уже давно зарекомендовал себя с лучшей стороны в профессиональном боксе. Он успел победить уже третьего бывшего чемпиона. Его соперников тяжело назвать простыми, но каждый раз неизменно получалось доводить дело до победы. Правда, в сторону Джейка летит много критики и хейта. На пресс-конференции после боя с Пауком блогер дал на это красивый ответ: «Если бы я ходил по воде, люди говорили бы, что я не умею плавать».

Джейк Пол Фото: Christian Petersen/Getty Images

Успехи Пола не являются случайностью. Он пашет в зале и развивает свои профессиональные навыки. Поэтому до Силвы в его послужном списке уже значились экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды. Но практически каждый из этих боёв преподносится с точки зрения того, что в соперниках значатся представители других видов смешанных единоборств, которым не всегда удобно и комфортно драться по правилам бокса. Но такие отговорки вряд ли могут умалять заслуги самого Пола. Джейк новых вызовов не боится! После победы над Пауком он назвал желаемых соперников: «Приведите мне Нейта Диаза следующим… и Канело, ты тоже».

Сауль Альварес – профессиональный боксёр, который имеет огромное количество наград и титулов. И поединок с ним для Пола станет главным испытанием на прочность. Джейку надоело слушать о том, что он блогер, а не спортсмен. Сам Канело с удовольствием может принять вызов дерзкого американца. Он прекрасно понимает, что такой поединок станет отличной возможностью заработать солидный гонорар, а также отправить в свою копилку очередную победу на профессиональном ринге. Но недооценка соперника может стать самой большой опасностью!

Джейк Пол – большой молодец. Всех своих успехов в боксе он добился за счёт пахоты. От поединка к поединку становится заметно, как сильно блогер прибавляет в профессиональном плане. А если он добьётся своей цели и получит бой с Канело, подготовка будет выведена на совершенно новый уровень, можно в этом даже не сомневаться. И есть уверенность, что с невероятным желанием и стремлением Пола обязательно получится «пойти по воде» и победить Альвареса!