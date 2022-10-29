Дерзкий блогер нокаутировал экс-чемпиона UFC! Вудли приводили в чувство медики

В ночь с 29 на 30 октября по московскому времени в городе Глендейл (штат Аризона, США) пройдёт боксёрский поединок между Джейком Полом и легендой ММА Андерсоном Силвой. Стоит отметить, что для блогера сражение с экс-представителем UFC не является чем-то новым. Он успел побить экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена и дважды оставить ни с чем экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.

В декабре 2021 года в Тампе (штат Флорида, США) прошёл турнир по профессиональному боксу. Помимо основного карда, организаторы запланировали сразу несколько поединков на стыке с поп-спортом. В главном событии зарубились Джейк Пол и бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли. Особенный интерес вызывало то обстоятельство, что для соперников этот поединок стал вторым.



В первом бою Пол был близок к провалу, но вовремя собрался и переломил ситуацию. Он выстоял все восемь раундов и добыл победу раздельным решением судей. Следующим соперником должен был стать Томми Фьюри, брат Тайсона Фьюри. Но в последний момент он отказался выходить на ринг из-за проблем со здоровьем. А Вудли получил прекрасную возможность быстро провести матч-реванш, поскольку первое поражение сильно задело его самолюбие.

Джейк Пол — Тайрон Вудли Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

С первых же минут поединка инициативой завладел Пол, который выглядел намного убедительнее соперника. Он полностью контролировал ситуацию, смотрелся активнее. Но в третьем раунде Вудли неожиданно проснулся и даже стал диктовать свои условия. А на лбу блогера появилась внушительная сечка. Следующие два раунда прошли в обоюдной борьбе. Но было заметно, что немного инициативнее действует Тайлер, почувствовавший вкус крови.

В шестом раунде наступила драматичнейшая развязка. Вудли начал готовить атаку слева, но потерял бдительность и раскрылся. Пол просто не мог упустить такой шикарной возможности. Он выбросил мощнейший правый сбоку, который пришёлся точно в челюсть сопернику. Тайрон рухнул лицом на канвас, а Джейк бросился праздновать свою победу. А Вудли врачи ещё долго приводили в чувство.

Джейк Пол — Тайрон Вудли Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Пол уже давно не просто блогер, в его послужном списке пять побед на боксёрском ринге. И именитых соперников Джейк не боится. Два поединка с Вудли показали, что американец таит в себе серьёзную опасность.