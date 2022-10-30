А ты точно внук Мохаммеда Али? Наследник Величайшего бьёт только мешков

Если выбирать величайшего боксёра в истории, многие назовут имя Мохаммеда Али. Спортсмен по прозвищу Величайший внёс огромный вклад не только в бокс: не будет преувеличением сказать, что Али изменил американское общество и даже мир в целом. Да, в ринге у Мохаммеда бывали поражения, но запомнился он в статусе великого победителя. Кстати, Али создал боксёрскую династию: его дочь Лейла выиграла все 24 поединка на профессиональном ринге, взяв множество трофеев. А теперь на сцене внук Мохаммеда — 22-летний Нико Али Уолш, строящий карьеру в среднем весе.

Логично, что Уолш активно пользуется громким именем деда. На первый профессиональный бой Нико и вовсе надел шорты, доставшиеся в наследство от Величайшего. Именно благодаря великому родственнику Али-младший сейчас пользуется определённой популярностью, хотя по большому счёту ещё ничего не достиг. Минувшей ночью Уолш провёл седьмой бой в карьере — и снова победил. Его жертвой стал 29-летний Билли Вагнер со слабеньким рекордом 5-2. Вагнер не скрывал, что выходит на бой в качестве джорнимена — но потрепал сопернику нервы.

После недолгой разведки внук Величайшего резко взвинтил темп и несколько раз отлично пробил защиту Билли, разбив тому лицо. После чего начал откровенно пижонить — и проиграл второй раунд! Вагнеру не удалось развить успех: ближе к середине шестираундового боя он снова отдал инициативу. хотя и продолжал тревожить Уолша хорошими встречными ударами. В концовке боя аутсайдер решился на размен, в котором выглядел вполне достойно. Но сделать апсет не удалось — Уолш закономерно победил единогласным решением судей (58-56, 58-56 и 59-55).

Внук Мохаммеда провёл достаточно слабый поединок, испытав трудности с откровенным середняком. Конечно, определённую роль сыграло и пижонство Ника, хотя это, конечно, не является оправданием. Разумеется, неудачные бои случаются у всех, однако здесь беспокоит совсем другое. Уолш продолжает бить или откровенных мешков, или парней, которые просто ни на что не претендуют. Он провёл семь профессиональных схваток, практически не повышая уровень оппозиции. А как же рост в мастерстве?

Дедушка вряд ли бы одобрил подобный подход внука. Да, в первых боях нужно набирать уверенность, только процесс нельзя затягивать. Напомним, Мохаммед Али в своём пятом профессиональном поединке подрался с Донни Флиманом — опытным боксёром, на счету которого было 22 победы нокаутами, в том числе и над экс-чемпионом мира Эззардом Чарльзом. Мохаммед вышел и красиво победил Флимана, выиграв техническим нокаутом. А его внук пока победил только шесть середняков, с одним встретившись сразу дважды.

Это особенно грустно, учитывая, что Уолш имеет отличный потенциал. Некоторые технические элементы в его исполнении действительно заставляют вспомнить Величайшего. У Ника неплохой удар, достойная выносливость и блестящая реакция. Нужно только изменить подход к карьере или хотя бы сменить промоутера. Каждый новый соперник должен быть сильнее предыдущего, только так можно развить в себе заложенный природой талант. Уолшу стоит оставить джорнименов зелёным новичкам, а самому — заняться настоящим делом.