«Яростный, как Хабиб». Уланбеков за 131 секунду деклассировал американца!

В ночь с 5 на 6 ноября в Лас-Вегасе (США) проводился турнир UFC Fight Night 214. Особенный интерес российских поклонников смешанных единоборств вызывал поединок основного карда, в котором Тагир Уланбеков встречался с американцем Натаном Манессом. Бой полностью оправдал все ожидания!

Соперники подошли к поединку в одинаковом положении. Оба имели профессиональную статистику 14-2. Кроме того, каждый проиграл свой последний бой. Уланбеков в марте этого года выступал на UFC 272 и показал себя очень достойно. Но единогласное решение судей было на стороне американца Тима Эллиотта. Манесс бился в июне и имел меньше времени на восстановление и подготовку. В последнем поединке он проиграл Умару Нурмагомедову, причём тоже единогласным вердиктом. Поэтому дополнительного настроя не требовалось, каждый понимал важность этого боя.

Уланбеков и Манесс Фото: Chris Unger/Getty Images

С самого начала поединка было заметно, что американец имеет довольно ощутимое преимущество в антропометрии. Он на восемь сантиметров выше Уланбекова, его размах рук намного шире. Но всё это не смутило российского бойца, который смело полез в атаку и начал искать слабые места в защите соперника. Уже на исходе первой минуты он великолепно зацепил ногу соперника и перевёл того в партер. Тагир прекрасно понимал, что в борьбе имеет великолепные шансы досрочно расправиться с Манессом.

Развязка наступила быстро и получилась довольно ожидаемой. На старте третьей минуты Уланбеков удачно выбрал позицию и накинул на шею «гильотину», против которой соперник был бессилен. Манесс даже не пытался отбиваться, лишь «постучал» в знак сдачи.

Одним из первых на победу Уланбекова отреагировал Хавьер Мендес, который оставил пост в социальных сетях: «Очень горжусь Тагиром! Красивый скромный боец ​​с мягким голосом и манерой поведения. Но когда дело доходит до соревнований, он такой же яростный, как и братья Нурмагомедовы».

Уланбеков одержал важнейшую победу и исправился за поражение от Эллиотта. Теперь он совершенно точно вправе рассчитывать на поединок с более статусным соперником. А ещё Тагир рассказал, что в подготовке к бою ему помогал именно Умар Нурмагомедов. Он нанёс Манессу предыдущее поражение, поэтому успел прощупать слабые стороны американца.