«Фёдор, я люблю тебя». Как американский суперборец спасовал перед самбо Емельяненко

На заре смешанных единоборств поединки зачастую были невероятно жёсткими. Запретов насчитывалось меньше, способов сделать больно противнику — больше. Но сейчас ветераны тех лет, кто, конечно, сохранил физическое и психическое здоровье, относятся друг к другу с большой теплотой. Ненависть и агрессия с годами ушли, оставив место только сочувствию и взаимному уважению. Яркий пример — знаменитый Марк Коулман. Когда-то парень с прозвищем Молот был невероятно страшен, а сейчас – записывает тёплые обращения для бывших соперников.

На этот раз Коулман обратился к Фёдору Емельяненко, не забыв для начала поздравить со свадьбой его брата Александра: «Фёдор, ты знаешь, я люблю тебя. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Ты отличный человек, я по тебе скучаю. Надеюсь вновь тебя увидеть. Пожалуйста, усердно готовься к следующему бою. Ты мой любимый боец всех времён. Я тебя люблю».

Между прочим, Коулман дрался с Емельяненко сразу дважды! Впервые спортсмены встретились ещё в далёком 2004 году в рамках промоушена PRIDE. Хотя Фёдор к тому времени не проигрывал уже несколько лет подряд и постепенно становился суперзвездой, исход поединка был далеко не предопределён. Ведь Коулман был не только первым «официальным» чемпионом UFC в тяжёлом весе, но и фактически считался основателем граунд-энд-паунда, его даже называли «крёстным отцом» данного стиля.

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

Фёдор уже тогда делал ставку на борьбу — его школа самбо позволяла ловить на болевые и удушающие приёмы даже самых опасных оппонентов. Но Коулман знал о борьбе попросту всё: в своё время этот парень считался олимпийской надеждой США в вольной борьбе. Увы, на Играх-1992 в Барселоне Марк выступил неудачно, заняв только седьмое место. Зато годом ранее огромный американец по прозвищу Молот добыл серебро на чемпионате мира, уступив лишь советскому борцу Лери Хабелову.

Но Емельяненко было не испугать регалиями или уровнем мастерства оппонента. Старт первого поединка остался за Коулманом: после серии ударов здоровяк сумел перевести Фёдора в партер и навалиться на него сверху. Казалось, что Молот сейчас «открутит» россиянину какую-нибудь конечность, но Емельяненко вытерпел и вернулся в стойку. Там Марку пришлось принять на себя несколько тяжелейших ударов: следом американец опять оказался на канвасе, где его руку жёстко взяли на излом и вынудили сдаться.



Реванш, случившийся через два с небольшим года, прошёл для Последнего Императора проще. Россиянин сначала как следует измотал своего соперника ударами в стойке и партере: Коулман снова пытался лезть в борьбу, но так и не сумел разгадать секрет самбо Фёдора. Во втором раунде Молот снова сдался, причём из-за того же болевого приёма на руку! Емельяненко доказал, что его борьба значительно превосходит уровень бывшего члена сборной США. Который, к его чести, тогда не обиделся — и теперь признаётся Фёдору в любви.