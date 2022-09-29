«Было шоком, что люди бегут от призыва». Фёдор Емельяненко — про повестки и карьеру

Годы идут, а Фёдор Емельяненко остаётся одной из главных звёзд российских ММА. Вчера, 28 сентября, Последнему Императору исполнилось 46 лет. Возраст, мягко говоря, для спортсмена преклонный, но Фёдор остаётся действующим бойцом. И вдобавок успевает максимально плотно заниматься своей командой Fedor Team. Об учениках, отношении к сложной политической ситуации и работе в Союза ММА России легендарный Фёдор Емельяненко рассказал в эксклюзивном интервью Okko Sport.

– Как чувствуете себя психологически, учитывая происходящее в мире?

— Лично у меня тревожности нет никакой. Всё в руках божьих, нужно довериться. Мы сильно привязались к земному, поэтому у всех такое волнение. Без воли божьей и волос не упадёт с нашей головы. Почему-то заметил по себе: чем выше накал вокруг, среди близких и знакомых, тем спокойнее я становлюсь. Тем больше чувствуется присутствие божье.



– Сталкивались ли вы с истерией вокруг, изменились ли настроения в вашем окружении?

– В моём окружении есть разные настроения, у людей разные мысли, возникают вопросы. Но лично для меня было большим открытием и лёгким шоком когда читаешь новости у нас в стране, что в военкоматах происходит и что люди бегут от призыва.



– Вы служили в армии, как и бóльшая часть вашей команды. Приходили ли кому-то повестки?

– Нет, пока повесток у ребят не было, но все ждут. Как будет дальше, посмотрим. У ребят контракты пока. Живём сегодняшним днём, все готовимся.

Фёдор Емельяненко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На данный момент Владимир Токов в Америке, секундировать его будет Валентин (Молдавский. — Прим. «Чемпионата»). В ближайшее время у Володи бой, надеемся, что он победит. Вадик Немков готовится к своему титульному бою, который пройдёт в ноябре. Все ребята потихонечку готовятся, помогают друг другу. Кто-то к боям готовится, кто-то помогает. Все работают.

– Разложи́те грядущий бой Владимира Токова и Джей-Джей Уилсона со спортивной точки зрения.

– Володя у нас уникальный со всех сторон. И в ударной технике нестандартный, и в борьбе настолько нестандартный, что тяжи бывает пищат. Пора выходить на серьёзных, хороших соперников. Пора уже доказывать, что ты поднялся выше.

– Сидельников в Дублине выступил неудачно, а Токов, наоборот, провёл один из лучших боёв в карьере. Насколько с тех пор вырос Токов?

– Из Дублина я тогда уезжал с очень тяжёлыми чувствами, но, слава богу, ребята сделали выводы. Тот же Кирилл потом разобрал Фабио Мальдонадо. Надеюсь, он больше не будет наступать на те же грабли. По Володе думаю, что показатель — это реальный бой. На тренировках можно творить чудеса, а в бою может всё посыпаться. Человек может не слышать, делать непонятно что. Итог проделанной работы — это бой. Сейчас хотим посмотреть, насколько Токов вырос. Много работали на лапах, много работали в борьбе. Итог увидим в ближайшее время.



Хотелось бы, чтобы он слышал во время боя. Молдавский грамотно подсказывает, он опытный боец, заслуженный. Валентин будет со стороны оценивать ситуацию и давать какие-то советы. Хотелось бы, чтобы Володя слышал, потому что иногда до него не докричишься. Как правило, с молодыми так. Конечно, к Анатолию Токову это не относится. Он один из самых опытных в команде, у него много боёв, он грамотно оценивает ситуацию. Он выбирает, что сделать, всё понимает. А тут ребятам между раундами даёшь советы, но они могут выйти и сделать что-то непонятное.



– Что происходит у Вадима Немкова перед реваншем?

– Вадим очень грамотный и умный боец. Со своей стороны скажу, в чём вижу пробел первого боя с Андерсоном. Во-первых, затянувшаяся подготовка, потому что нам постоянно переносили бой, постоянно. То есть на несколько месяцев. А постоянно быть под нагрузками невозможно. К бою Вадим подошёл выдохшимся. Во-вторых, было много травм. Вадим после этого боя сделал несколько операций. В-третьих, анализы подтвердили, что организм дал сбой под нагрузками.



Он восстановился, отдохнул хорошенько, провёл операции. И благополучно уже месяц готовится в Таиланде с Анатолием Малыхиным, Толя ему помогает и другие ребята.

– Цель – прийти к тому, чтобы таких раундов, как первый, который Вадим выиграл у Кори, было пять. Именно технически, тактически всё сделать нужно так, только все 25 минут.

– Мы говорили об этом с Вадимом, сделали акцент на том, что получалось. Я ему сказал, чтобы не забрасывал работу, в которой явно побеждал Кори. И минусы, которые он почувствовал во время боя, чтобы он их устранял.



– Появились новости, что у вас возможен бой с Андерсоном Силвой в Японии. Сколько правды в этом, есть ли такие переговоры? Или Бейдер остаётся целью номер один?

– Для меня Бейдер остаётся пока целью номер один. На меня не выходили, мне никто не говорил новостей, я тоже узнал об этом из интернета, из СМИ. То ли это раздувается, то ли привлекается к себе внимание. Но пока я готовлюсь на Бейдера.



– Получается, Bellator просто раздувает интерес к самой организации, потому что Силве, насколько я понимаю, лишний раз раздувать тоже смысла нет.

– Посмотрим, в ближайшее время будет ясно. К тому же Скотт сказал, что уже на бое Вадима объявят дату моего выступления и соперника.



– Что касается локации – всё-таки Япония, скорее всего?

– Я пока не могу ответить на этот вопрос, потому что в последний раз, когда мы разговаривали, был большой вопрос, будет ли вообще Bellator в Японии в этом году. Там должно было сложиться несколько обстоятельств.

– Речь будет идти только об одном последнем поединке по контракту? Или вы рассматриваете другие варианты? Может, есть силы на ещё один забег?

– Варианты есть всегда (смеётся). Какой выбрать – зависит от того, где и с кем будет проводиться поединок.



– Вы в последнее время предпочитаете работать в стойке, и ваш бой с Силвой – гарантированное супершоу. Как оцениваете его бокс и опасность?

– Бокс у Андерсона Силвы очень хороший, учитывая, что он сейчас побеждает в боксёрских поединках. Но борьбу я не исключаю абсолютно. Да, слава богу, получается где-то победить стоя, закончить быстрее поединок, но нет, борьба в силе. Что касается Андерсона, последние бои в ММА он заканчивал поражениями, было несколько нокаутов, несмотря на хороший бокс. Посмотрим. Если его всё-таки предложит Bellator, будем рассматривать.



– Что касается вашего физического состояния – спина, поясница не беспокоят? Вещи, которые как раз связаны с борьбой.

– Слава богу, спина меня никогда особо не беспокоит. Критично не беспокоит, скажем так. Как у всех спортсменов, какие-то защемления иногда случаются, но всё хорошо.

– Насколько всё изменилось в вашей жизни после возвращения на пост президента Союза ММА России? Как увеличилась работа? Всё-таки огромный документооборот, созвоны, разъезды.

– Документооборот и всё, что вы назвали, это у нас хорошая команда сложилась за долгие годы, хоть её и пытались подчистить за время моего отсутствия. Пытались там людей наших убрать, но костяк остался. С моим приходом появилась у них мотивация. Тяжёлая картина – когда я покинул Союз и когда вернулся…



– Сколько людей вернулось с момента вашего появления в Союзе?

– Руководители региональных федераций, хоть их тоже там пытались менять, и некоторых даже поменяли. Основной костяк, президиум остался тот же.

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

– Как изменится Союз в будущем? Как изменится политика в отношении спонсоров? Есть ли спонсоры, которые готовы вкладывать в ММА?

– К сожалению, товарищ, который ушёл, Радмир Габдуллин, он сделал всё, чтобы спонсоры ушли. Те спонсоры, которые были у Союза, объявили об уходе. Но жизнь продолжается, есть неравнодушные к нашему виду спорта люди, и они помогают. Ситуация, на самом деле, тяжёлая, но Союз живёт.

– Что планируется в ближайшем в будущем у Союза ММА?

– 6-7 октября у нас Кубок России, который пройдёт в «Крокус Сити». Съедутся наши лучшие бойцы, которым не посчастливилось стать победителями чемпионата России. И будет отбор у нас к Суперкубку – планируем его возродить. В рамках Кубка у нас пройдёт президиум, будем обсуждать сложившиеся проблемные вопросы в региональных федерациях. И, конечно, вопросы призыва, мобилизации. Практически все наши спортсмены попадают под этот возраст.



Также мы возрождаем наш Кубок Содружества, который ежегодно проходил в Ханты-Мансийске. Это будет один из основных стартов. Съедутся все наши желающие любители и наши дружественные страны.



– Есть ли пополнения в команде Fedor Team?

– С нами некоторое время работает Олег Попов, он вошёл в нашу команду. И Влад Соколенко, мы начали работать вместе. Он из краснодарского клуба «Кузня». Уже привлекали их к нескольким сборам и заключили контракты в Bellator. В октябре у Попова бой в Италии. Надеемся, он подойдёт в наилучшей форме, первый бой всегда важен.



Другое дело, что к моей команде часто кого-то приписывают, кто не находится в ней. Действительно, вокруг нас тренируются разные ребята, но в команде всего находятся восемь-девять человек.



– Новости по поводу вашего боя появятся примерно тогда, когда у Немкова состоится реванш. В 2022 году ваш бой уже невозможен?

– Нет, в 2022 году, скорее всего, нет. Я готовлюсь, потихонечку готовлюсь. Первый этап идёт вовсю, уже два месяца я работаю. Это раньше я мог неделю дать нагрузок — и всё, в строю, побежал со всеми. А сейчас всё-таки возраст я чувствую. Надо устранить травмы, потихонечку раскачаться, набежать определённое количество километров. Готовлюсь к основной работе.