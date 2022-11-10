Так Железного Майка не бил никто. Холифилд превратил Тайсона в боксёрскую грушу

Противостояние Майка Тайсона и Эвандера Холифилда все помнят по легендарному укусу: во втором поединке Железный Майк, взбешённый грязным боксом оппонента, внезапно цапнул того за ухо. Холифилд лишился дарвинова бугорка, который ему пришили обратно сразу в раздевалке, а вот Тайсона дисквалифицировали — присудили поражение и оштрафовали на кругленькую сумму. Благодаря зубам Майка тот бой навсегда вошёл в историю, хотя продлился всего три раунда и настоящей красоты бокса зрители не увидели.

Другое дело — первая схватка между двумя американскими легендами, состоявшаяся ровно 26 лет назад. Строго говоря, Тайсон и Холифилд должны были встретиться ещё в 1990 году, но Майк сначала сенсационно проиграл Бастеру Дугласу, а потом и вовсе загремел в тюрьму. Поэтому поклонникам бокса пришлось ждать до 1996 года, когда оба спортсмена были уже далеко не теми, что раньше. Тайсон вернул себе несколько поясов, но его скорость и даже нокаутирующая мощь ослабли. А Холифилд дважды уступил Риддику Боу, после чего его начали списывать со счетов.

Зато в Тайсона продолжали верить: коэффициент на его победу в бою с Эвандером насчитывал 1 к 22! Поклонники Железного Майка попросту не хотели замечать, что кумир после отсидки потерял некоторую часть навыков. С другой стороны, Тайсон оставался вполне себе устрашающим парнем: на четыре победы после возвращения из тюрьмы у легендарного нокаутёра ушло лишь восемь раундов! Большинству казалось, что Холифилд непременно спасует перед первобытной мощью своего соперника. Но сам Эвандер так не думал.

Эвандер Холифилд и Майк Тайсон Фото: Focus on Sport/Getty Images

Парень по прозвищу Реальная сделка отлично знал своего оппонента: в своё время они были приятелями, что не помешало боксёрам провести несколько максимально жёстких спаррингов. К тому же Холифилд очень хотел победить ради своей матери, которая погибла в автокатастрофе незадолго до поединка сына с Тайсоном. Да и статус андердога всегда вдохновлял Эвандера — он любил удивлять людей, которые не верили в его успех. И в первом бою с Железным Майком уроженец Атланты показал лучший бокс в своей карьере.

По своей традиции, с первых секунд Тайсон агрессивно набросился на оппонента. Лучший нокаутёр планеты наносил удар за ударом, однако Холифилд не только грамотно защищался, но и пробивал жёсткие встречные атаки. С психологией у Эвандера тоже оказался полный порядок: в отличие от большинства соперников Майка, он вовсе не испугался атакующей мощи скандального боксёра. Да, Холифилду жёстко доставалось, что не мешало ему тщательно придерживаться плана на бой.

А он был прост: Эвандер всё чаще перехватывал инициативу, а в опасные для себя моменты грамотно использовал клинч и элементы грязного бокса. Самым тяжёлым для Холифилда стал пятый раунд, когда Тайсон буквально превратил его в боксёрскую грушу, но так и не опрокинул. Хотя ранее Холифилд был жёстко нокаутирован Риддиком Боу, в этот раз он стоял как скала. Что неприятно поразило Железного Майка, уже начинавшего потихонечку уставать. А в шестом раунде Тайсон и вовсе оказался в нокдауне!

Майк поднялся, но исход схватки был уже предрешён. Эвандер окончательно забрал инициативу и начал откровенно избивать легенду — теперь грушей был уже Тайсон, которого так не бил никто. Да, периодически Майк отстреливался жуткими сериями, что лишь ускоряло потерю его сил. В десятом раунде Холифилд снова повалил соперника невероятным ударом через руку. Добить сразу Эвандер не успел — зато сделал это в следующем раунде. Откровенно поплывший Тайсон ловил удар за ударом без попыток защищаться, пока судья не встал между боксёрами — победа Холифилда техническим нокаутом!

Немудрено, что схватка Тайсона и Холифилда получила сразу два приза — «Бой года» и «Апсет года». Зрители оказались в таком восторге, что реванш был объявлен незамедлительно. Кстати, во втором поединке Майк тоже считался явным фаворитом, но из-за своей вспыльчивости сначала откусил Эвандеру часть уха, а потом и вовсе устроил массовую драку. Видимо, не хотел признавать, что Холифилд попросту оказался лучше как боксёр. Кстати, позже Тайсон рассказал, что был готов укусить Эвандера уже в первом бою — уж слишком тот был хорош.

«Что я думал тогда? Да то, что этот парень, чёрт его дери, ни при каких обстоятельствах не сможет побить меня, Думал, мол, какого чёрта я вообще забиваю голову такой ерундой. Тогда я вышел из тюрьмы, провёл три боя, завоевал два пояса, одного меня потом лишили. Люди не хотели, чтобы я владел всеми поясами. Понимаете, меня все ненавидели, когда я вышел, потому что по мне было видно, что я жажду возмездия, поскольку считал, что все плохо ко мне относились. Я был зол, потому что требовал уважения к себе и всё в таком духе. В общем, в бешенстве я был.

Эвандер Холифилд и Майк Тайсон Фото: Chris Farina/Getty Images

А когда начался бой, то я попал ему по корпусу, услышал, что он прочувствовал этот удар, но затем он отвесил мне по полной. Я такой думаю: «Ну ни фига себе!». Бой продолжается: я вновь выбрасываю удар по корпусу, но пропускаю в ответ и отправляюсь на пол, рефери начинает отсчитывать, а я говорю: «Вот ты козёл!». Ага, я прямо выругался так. Затем иду в угол и думаю: «Ну ладно, пора начинать драться». Дальше продолжается бой, я пропускаю удар, ноги подкашиваются, я всё равно продолжаю стараться, но ничего не получается. Я, чёрт его дери, уже тогда готов был его укусить», — подытожил Майк в своём подкасте.