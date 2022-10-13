Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Флойд Мейвезер, чернокожие боксёры, лучшие спортсмены в истории

«Не расист, но величайшие боксёры — чернокожие». Мейвезер прав или сказал глупость?
Александр Фролов
Флойд Мейвезер, чернокожие боксёры
Комментарии
Цвет кожи действительно влияет на умение боксировать?

Что бы мы делали без Флойда Мейвезера? Этот парень даже после официального завершения карьеры остаётся одним из главных ньюсмейкеров в профессиональном боксе. Парень по прозвищу Деньги проводит денежные выставочные поединки, руководит собственным промоушеном и очень много говорит. Очередная сентенция в исполнении Мейвезера получилась весьма спорной: а в американском обществе слова великого боксёра и вовсе вызвали большой шум.

«Как промоутер я далёк от расизма, я не расист. Я стою за спинами многих молодых бойцов. Не имеет значения, откуда они. Они могут быть из Мексики, откуда угодно. Я просто помогаю бойцам достигать того, чего они хотят.

Канело сказал: «Я не хочу драться с мексиканцами». Но Канело сделал карьеру на том, что бил мексиканцев. И теперь он говорит, что не хочет устраивать бой с Бенавидесом. И это способ избежать западни. Знаете, почему чернокожие бойцы так не говорят? Потому что они говорят, что лучшие должны встречаться с лучшими. Все величайшие боксёры – чернокожие», — сказал Флойд YouTube-каналу FightHype.com.

Есть ли смысл в словах Мейвезера? На первый взгляд, он абсолютно прав. Любой обыватель знает имена Мохаммеда Али или Майка Тайсона — легендарных темнокожих боксёров. Тем более что следом вспоминаются Джо Луис, Шугар Рэй Робинсон, Джордж Форман и другие великие легенды. Действительно, невероятных спортсменов с тёмным цветом кожи было огромное количество. Но это исторически обусловлено: ещё недавно в США господствовал расизм, и спорт был одной из редких отдушин для угнетённых слоёв.

Но если мы говорим про давно минувшие дни, там тоже хватало великих боксёров с белым цветом кожи. Рокки Марчиано, Боб Фитцсиммонс, Макс Шмелинг — эти парни вписали свои имена в историю спорта золотыми буквами. Нельзя забывать и про Джека Демпси, в чьих жилах текла ирландская и индейская кровь. Ингемар Юханссон — швед. Не стоит сбрасывать со счетов и многочисленных олимпийских чемпионов из СССР: Борис Лагутин, Валерий Попенченко и Геннадий Шатков тоже заслуживают места в пантеоне великих.

Миллиард рублей за 6 минут. Мейвезер шикарно прокатился в Японию. Видео Миллиард рублей за 6 минут. Мейвезер шикарно прокатился в Японию. Видео
Канело Альварес предал бокс, как Моуринью — футбол. Его бои невозможно смотреть Канело Альварес предал бокс, как Моуринью — футбол. Его бои невозможно смотреть

Если говорить про современный бокс, то позиция Мейвезера выглядит ещё слабее. Во времена, когда расовые предрассудки максимально ослабли, боксом одинаково успешно занимаются парни с любым цветом кожи. В супертяжёлом весе правят Тайсон Фьюри и Александр Усик, сменившие братьев Кличко, короли полутяжей — Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Нельзя забывать и про мексиканцев: абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе остаётся Сауль Альварес. Темнокожие парни тоже доминируют — в некоторых дивизионах.

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Таким образом, можно констатировать, что Флойд сказал очевидную глупость. Причём глупость опасную: если мы начнём делить людей по цвету кожи, выискивая некое превосходство именно в своей расе — страшных конфликтов не избежать. Когда вам хочется рассуждать о недостатках и преимуществах светлокожих, темнокожих или азиатских спортсменов, сначала вспомните об исторических, культурных и других факторах. Только так можно прийти к единственно правильной мысли — что все люди равны.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022