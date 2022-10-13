«Не расист, но величайшие боксёры — чернокожие». Мейвезер прав или сказал глупость?

Что бы мы делали без Флойда Мейвезера? Этот парень даже после официального завершения карьеры остаётся одним из главных ньюсмейкеров в профессиональном боксе. Парень по прозвищу Деньги проводит денежные выставочные поединки, руководит собственным промоушеном и очень много говорит. Очередная сентенция в исполнении Мейвезера получилась весьма спорной: а в американском обществе слова великого боксёра и вовсе вызвали большой шум.

«Как промоутер я далёк от расизма, я не расист. Я стою за спинами многих молодых бойцов. Не имеет значения, откуда они. Они могут быть из Мексики, откуда угодно. Я просто помогаю бойцам достигать того, чего они хотят.

Канело сказал: «Я не хочу драться с мексиканцами». Но Канело сделал карьеру на том, что бил мексиканцев. И теперь он говорит, что не хочет устраивать бой с Бенавидесом. И это способ избежать западни. Знаете, почему чернокожие бойцы так не говорят? Потому что они говорят, что лучшие должны встречаться с лучшими. Все величайшие боксёры – чернокожие», — сказал Флойд YouTube-каналу FightHype.com.

Есть ли смысл в словах Мейвезера? На первый взгляд, он абсолютно прав. Любой обыватель знает имена Мохаммеда Али или Майка Тайсона — легендарных темнокожих боксёров. Тем более что следом вспоминаются Джо Луис, Шугар Рэй Робинсон, Джордж Форман и другие великие легенды. Действительно, невероятных спортсменов с тёмным цветом кожи было огромное количество. Но это исторически обусловлено: ещё недавно в США господствовал расизм, и спорт был одной из редких отдушин для угнетённых слоёв.

Но если мы говорим про давно минувшие дни, там тоже хватало великих боксёров с белым цветом кожи. Рокки Марчиано, Боб Фитцсиммонс, Макс Шмелинг — эти парни вписали свои имена в историю спорта золотыми буквами. Нельзя забывать и про Джека Демпси, в чьих жилах текла ирландская и индейская кровь. Ингемар Юханссон — швед. Не стоит сбрасывать со счетов и многочисленных олимпийских чемпионов из СССР: Борис Лагутин, Валерий Попенченко и Геннадий Шатков тоже заслуживают места в пантеоне великих.

Если говорить про современный бокс, то позиция Мейвезера выглядит ещё слабее. Во времена, когда расовые предрассудки максимально ослабли, боксом одинаково успешно занимаются парни с любым цветом кожи. В супертяжёлом весе правят Тайсон Фьюри и Александр Усик, сменившие братьев Кличко, короли полутяжей — Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Нельзя забывать и про мексиканцев: абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе остаётся Сауль Альварес. Темнокожие парни тоже доминируют — в некоторых дивизионах.

Флойд Мейвезер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Таким образом, можно констатировать, что Флойд сказал очевидную глупость. Причём глупость опасную: если мы начнём делить людей по цвету кожи, выискивая некое превосходство именно в своей расе — страшных конфликтов не избежать. Когда вам хочется рассуждать о недостатках и преимуществах светлокожих, темнокожих или азиатских спортсменов, сначала вспомните об исторических, культурных и других факторах. Только так можно прийти к единственно правильной мысли — что все люди равны.