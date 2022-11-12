Перейра нокаутировал заигравшегося Адесанью. Чемпион получил шанс отомстить

Ранним утром 13 ноября по московскому времени состоится номерной турнир UFC 281. Его возглавит титульный бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Фаворитом является нигерийский чемпион, однако он дважды попадал под раздачу бразильца, когда они выступали в кикбоксинге. В то время Исраэль также отличался большей пластичностью и вариативностью, нежели Алекс, но это ему не всегда помогало.

В 2016-2017 годах Адесанья и Перейра дважды сходились в ринге под эгидой сингапурской организации Glory. Первая встреча закончилась уверенной победой бразильца единогласным решением судей. И через год они снова встретились. На этот раз Исраэль сделал выводы. В первом раунде он изящно уворачивался от хай- и фронт-киков в стиле ниндзя и Нео из фильма «Матрица». И между тем нигериец не забывал отвечать на промахи соперника.

А во втором раунде Адесанья прибавил в атаке. В середине трёхминутки он обрушил на Перейру мощную серию, к которой добавил летящее колено. Рефери отсчитал бразильцу нокдаун. Казалось, что Исраэль раскусил своего соперника и доведёт бой до лёгкой победы с деклассом. Но в третьем раунде всё поменялось. Алекс включил прессинг и устроил зарубу нигерийцу.

Права на видео принадлежат Glory of Heroes. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Glory of Heroes.

Адесанья на секунду забыл про ударную мощь соперника и сблизился на среднюю дистанцию. Там его ждал «сюрприз» от Перейры в виде левого хука, отправившего пластичного Исраэля в нокаут. После чего бразилец показательно орал и показывал неприличные жесты в адрес поверженного соперника. Более одарённый Адесанья сделал правильные выводы и вёл по ходу поединка, но один удар перевернул исход боя.

Вскоре их поединок был признан лучшим боем года в Glory. Посмотрим, что они выдадут на UFC 281. Для обоих бойцов это самый важный поединок в карьере. Либо Адесанья победит и станет одним из величайших бойцов в истории UFC, либо Перейра обнулит его наследие и будет выстраивать своё.