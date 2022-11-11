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UFC 281: Исраэль Адесанья — Алекс Перейра, когда бой, где смотреть, детство и алкоголизм Перейры

От литра самогона в день до чемпионского боя в UFC. Конор на максималках
Денис Дорофеев
UFC 281: Исраэль Адесанья — Алекс Перейра
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Действующего обладателя пояса Перейра уже дважды жёстко отлупил.

В ночь с 12 на 13 ноября по московскому времени в Нью-Йорке пройдёт турнир UFC 281. Его возглавит чемпионский бой между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Их история противостояния началась ещё в 2017 году, когда они выступали по правилам кикбоксинга. Тогда в обоих случаях победу праздновал бразилец. Но мало кто знает, через что прошёл Перейра, чтобы добраться туда, где он сейчас находится.

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UFC 281: Исраэль Адесанья — Алекс Перейра, где смотреть чемпионский бой в среднем весе UFC 281: Исраэль Адесанья — Алекс Перейра, где смотреть чемпионский бой в среднем весе

В детстве начальник расплачивался с Алексом алкоголем

Детство в Бразилии по умолчанию — это выживание, в том числе в суровых районах Сан-Паулу. Таким оно и было у Перейры. Он с ранних лет познал, что такое тяжёлый труд. До 12 лет он работал с отцом на стройке помощником укладчика кирпичей, а затем устроился в шиномонтаж механиком и работал по 10 часов в день. Но работа не стала спасением для юного подростка. Дело в том, что Алекс начал выпивать кашасу с юных лет лет. Это бразильский ром с крепостью 40%.

И подросток настолько увлёкся им, что к 16 годам выпивал по одному литру в день.

«В то время, когда я был совсем потерянным, я выпивал почти литр [кашасы] в день. У меня был своего рода ритуал. До 12 часов дня я выпивал три кашасы: в 10 и 11 часов утра и ещё один в полдень… Мне больше нравилось пиво, но, чёрт возьми, у меня не было денег», — признался Перейра.

По сути, парень должен был стать очередной жертвой алкоголизма, который закончил бы плохо. Тем более ему никто не помогал избавиться от зависимости. А его начальник временами расплачивался с Алексом алкоголем. Однако Перейра смог найти в себе силы бороться с зависимостью. Ради этого он записался в секцию кикбоксинга.

«Я стал чемпионом страны по кикбоксингу в пьяном виде»

«У меня была тяжёлая жизнь. Я учился только до восьмого класса. Я не любил учиться, я никогда не читал книги. У меня было много разных работ, я был флористом, строителем. Потом я начал пить, я начал пить много. Это действительно испортило мою жизнь. Можно сказать, я стал алкоголиком. У меня не было образования, поэтому я начал думать о том, чем буду заниматься.

Поскольку я был хулиганом, мне нравилось затевать драки, я думал, что профессиональные драки могут быть выходом. Какое-то время это работало. Я стал чемпионом страны по кикбоксингу в пьяном виде. Потом дошло до того, что я больше не мог этого делать», — сказал Перейра.

Алекс Перейра против Юсри Белгаруи на Glory 55

Алекс Перейра против Юсри Белгаруи на Glory 55

Фото: Zuma\TASS

С началом занятий единоборствами проблемы с алкоголизмом никуда не делись. И они преследовали его ещё в первые четыре года выступлений в профессионалах. Хотя в любителях все 25 побед были одержаны досрочно. А в профи первый громкий успех случился в 2014 году, когда он выиграл Гран-при Glory в среднем весе. Но полноценное чемпионство пришло только три года спустя, хотя могло быть и раньше. Причём на пути к титулу Перейра как раз дважды одолел Исраэля Адесанью.

В 2015 и 2016 годах бразилец совмещал кикбоксинг с ММА, что замедлило прогресс бойца. После первого чемпионства в 2017-м Алекс изъявил желание отобраться в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта, однако Glory запретило ему согласно контрактным договорённостям. И только после истечения контракта с этой лигой Алекс подписался с UFC аж в 2021 году. Он ушёл из Glory в статусе единственного в истории лиги чемпиона в двух весовых категориях.

Отсроченный дебют в UFC с рекордом 3-1

После окончания кикбоксёрской карьеры его рекорд в ММА был всего лишь 3-1. Причём он проиграл самый первый бой в карьере. И это не никак не смутило Дану Уайта. В ноябре 2021 года Перейра нокаутировал Андреаса Михайлидиса. Следом был декласс Бруну Силвы и нокаут Шона Стрикленда в первом раунде. Благодаря победе над последним Алекс поднялся на пятую строчку в рейтинге.

Таким образом, он заинтересовал своего бывшего соперника и ныне чемпиона UFC Исраэля Адесанью в реванше, но уже по правилам ММА. Если с ударной техникой у Алекса полный порядок, то борьбу он подтягивает в зале экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры, у которого чёрный пояс по джиу-джитсу. Причём Гловер дал точный прогноз Алексу по его будущему ещё в ноябре прошлого года.

Алекс Перейра с Гловером Тейшейрой

Алекс Перейра с Гловером Тейшейрой

Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Getty Images

«Я сказал ему, когда он подписал контракт с UFC: «Эй, чувак, они будут говорить о тебе примерно через год и три боя».

Я очень счастлив за него как тренер и спарринг-партнёр. Ему нужно многому научиться, но он учится быстро. Он быстро разберётся. Я говорю о том, что у тебя есть обычный парень и всё такое, и он научится за шесть месяцев — [Перейра] учится за неделю. Ты показываешь ему движение, и он просто делает это.

Я бы сказал, что ему максимум нужно провести ещё три боя, и при этом он хочет драться часто. Он хочет выступить в феврале. У него нет травм. К этому времени в следующем году они будут говорить о нём и Адесанье», — сказал Тейшейра год назад в эфире программы MMA Hour.

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Выходит, что спустя год слова Тейшейры стали пророческими. Осталось сделать один шаг к заветной цели. После трудностей в детстве бой с Адесаньей кажется сущим пустяком.

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