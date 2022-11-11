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UFC 281: Исраэль Адесанья — Алекс Перейра, когда бой, где смотреть трансляцию, прогнозы и ставки на бокс/ММА

UFC 281: Исраэль Адесанья — Алекс Перейра, где смотреть чемпионский бой в среднем весе
Александр Фролов
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра
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Бессменный чемпион UFC встретится со своим юношеским кошмаром.

Дата и время боя

В ночь с 12 на 13 ноября по московскому времени на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоится номерной турнир UFC 281. Его возглавит чемпионский поединок в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Для Адесаньи это будет уже шестая защита титула, его соперник идёт на серии из шести побед.

Начало турнира — в 2:00 мск. Предварительный кард стартует в 4:00, основной кард начнётся в 6:00. Главный поединок с участием Адесаньи и Перейры запланирован примерно на 7:30.

Прямая трансляция

Транслировать турнир UFC 281 будут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также посмотреть бойцовский вечер можно на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Полный кард турнира UFC 281

Основной кард

Исраэль АдесаньяАлекс Перейра (чемпионский бой в среднем весе);
Карла Эспарса — Чжан Вэйли (чемпионский бой в женском минимальном весе);
Дастин Порье — Майкл Чендлер (лёгкий вес);
Фрэнки Эдгар — Крис Гутьеррес (легчайший вес);
Дэн Хукер — Клаудио Пуэльес (лёгкий вес).

Предварительный кард

Брэд Ридделл — Ренату Мойкану (лёгкий вес);
Доминик Рейес — Райан Спэнн (полутяжёлый вес);
Эрин Блэнчфилд — Молли Маккэн (женский наилегчайший вес);
Андре Петроски — Веллингтон Турман (средний вес).

Ранний предварительный кард

Каролина Ковалькевич — Сильвана Гомес Хуарес (женский минимальный вес);
Майкл Тризано — Чой Сын У (полулёгкий вес);
Мэтт Фревола — Оттман Азайтар (лёгкий вес);
Хулио Арсе — Монтел Джексон (легчайший вес);
Карлос Алберг — Николае Негумеряну (полутяжёлый вес).

Материалы о бое

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Мнения экспертов

Боец UFC, бывший претендент на чемпионский пояс в среднем весе Роберт Уиттакер считает, что у Адесаньи больше шансов на победу.

«Сложно сказать, кто фаворит, потому что я думаю, что это бой 50 на 50. Но если бы я ставил свой дом, я бы поставил его на Исраэля, потому что в таком бою защищающийся боец — это более безопасный вариант игры. Адесанья хорошо защищается, отлично использует размах своих рук и рост. Всё это даёт ему преимущество в боях с соперниками. Мало того, это суперэффективно против всех. Поэтому ему не нужно ничего менять. Это работает против всех. Тем более если решение будет более близким, то обычно оно склоняется в сторону чемпиона», — приводит слова Уиттакера MMAJunkie.

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз тоже ставит на Адесанью, хотя и отдаёт должное умениям Перейры.

«Я думаю, что Перейра очень хорош и может нокаутировать любого, но я также думаю, что Адесанья слишком хитёр, слишком опытен, и он чемпион не просто так. Я выберу Адесанью в качестве фаворита на этот поединок», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

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