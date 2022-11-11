UFC 281: Исраэль Адесанья — Алекс Перейра, где смотреть чемпионский бой в среднем весе

Дата и время боя
В ночь с 12 на 13 ноября по московскому времени на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоится номерной турнир UFC 281. Его возглавит чемпионский поединок в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Для Адесаньи это будет уже шестая защита титула, его соперник идёт на серии из шести побед.
Начало турнира — в 2:00 мск. Предварительный кард стартует в 4:00, основной кард начнётся в 6:00. Главный поединок с участием Адесаньи и Перейры запланирован примерно на 7:30.
Прямая трансляция
Транслировать турнир UFC 281 будут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также посмотреть бойцовский вечер можно на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Полный кард турнира UFC 281
Основной кард
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра (чемпионский бой в среднем весе);
Карла Эспарса — Чжан Вэйли (чемпионский бой в женском минимальном весе);
Дастин Порье — Майкл Чендлер (лёгкий вес);
Фрэнки Эдгар — Крис Гутьеррес (легчайший вес);
Дэн Хукер — Клаудио Пуэльес (лёгкий вес).
Предварительный кард
Брэд Ридделл — Ренату Мойкану (лёгкий вес);
Доминик Рейес — Райан Спэнн (полутяжёлый вес);
Эрин Блэнчфилд — Молли Маккэн (женский наилегчайший вес);
Андре Петроски — Веллингтон Турман (средний вес).
Ранний предварительный кард
Каролина Ковалькевич — Сильвана Гомес Хуарес (женский минимальный вес);
Майкл Тризано — Чой Сын У (полулёгкий вес);
Мэтт Фревола — Оттман Азайтар (лёгкий вес);
Хулио Арсе — Монтел Джексон (легчайший вес);
Карлос Алберг — Николае Негумеряну (полутяжёлый вес).
Материалы о бое
Мнения экспертов
Боец UFC, бывший претендент на чемпионский пояс в среднем весе Роберт Уиттакер считает, что у Адесаньи больше шансов на победу.
«Сложно сказать, кто фаворит, потому что я думаю, что это бой 50 на 50. Но если бы я ставил свой дом, я бы поставил его на Исраэля, потому что в таком бою защищающийся боец — это более безопасный вариант игры. Адесанья хорошо защищается, отлично использует размах своих рук и рост. Всё это даёт ему преимущество в боях с соперниками. Мало того, это суперэффективно против всех. Поэтому ему не нужно ничего менять. Это работает против всех. Тем более если решение будет более близким, то обычно оно склоняется в сторону чемпиона», — приводит слова Уиттакера MMAJunkie.
Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз тоже ставит на Адесанью, хотя и отдаёт должное умениям Перейры.
«Я думаю, что Перейра очень хорош и может нокаутировать любого, но я также думаю, что Адесанья слишком хитёр, слишком опытен, и он чемпион не просто так. Я выберу Адесанью в качестве фаворита на этот поединок», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.
- 11 ноября 2022
-
11:52
-
11:25
-
11:22
-
11:06
-
10:54
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
09:50
-
09:26
-
09:10
-
08:26
-
08:00
-
06:25
-
01:01
-
00:10
- 10 ноября 2022
-
23:06
-
22:44
-
22:20
-
21:47
-
21:09
-
20:13
-
19:32
-
19:16
-
18:51
-
18:15
-
17:59
-
17:34
-
17:23
-
16:58
-
16:43
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
14:59