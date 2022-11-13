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UFC 284: Ислам Махачев – Александр Волкановски: когда и где состоится бой, фаворит поединка, ставки на бокс и ММА

Чемпион против чемпиона! Махачеву всё-таки дали в соперники лучшего бойца UFC
Сергей Сорокин
Ислам Махачев против Александра Волкановски
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Ислам сразится с Волкановски в логове врага и рискует потерять всё.

Последние дни всех российских фанатов UFC из России прошли в томительном ожидании. Чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев с нетерпением ждал имени своего следующего соперника. Сразу после недавнего турнира в Абу-Даби (ОАЭ) боец договорился о поединке с австралийцем Александром Волкановски. Но все карты спутало руководство лиги, которое наделило статусом претендентского бой Дастина Порье и Майкла Чендлера на UFC 281. Махачев даже не выдержал и наехал на организацию, которая сразу после этого решила внести ясность в будущее российского чемпиона.

Выбор был сделан в пользу Александра Волкановски. И такое решение выглядит очень логично с точки зрения UFC. Организация не стала сильно рисковать своим лучшим бойцом. Австралиец мог очень сильно обидеться, если бы его подвинули в сторону, а первую защиту Махачева отдали кому-то из американцев. Великий давно доказал всем, что является одним из самых ценных активов UFC. А потенциальная возможность одновременно владеть двумя поясами делает его ещё более значимым.

Волкановски вытащил счастливый билет. Во-первых, поединок состоится 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Уже известно, что принимать громкое событие будет австралийский город Перт. А это значит, что Алекс получит невероятную поддержку болельщиков, в этом можно просто не сомневаться. Во-вторых, Великий будет драться в чужом весе. Свой пояс он не потеряет в любом случае, зато победа сделает его обладателем двух чемпионских титулов. Если такая ситуация действительно случится, рейтинги и значимость Волкановски взлетят до запредельных высот, он окончательно станет главной звездой UFC.

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Махачев затеял опасные игры для самого себя. Он вполне мог выбрать для первой защиты более простого оппонента, чтобы закрепиться в статусе чемпиона, подтвердить свои притязания на долгое владение поясом. Но вместо этого Ислам рискует и идёт ва-банк. Безусловно, победа над Волкановски сделает российского чемпиона на шаг ближе к величию. Но поражение перечеркнёт долгие годы трудов и тренировок. Таких сложных задачек перед собой не ставил даже легендарный Хабиб!

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