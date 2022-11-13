Чемпион против чемпиона! Махачеву всё-таки дали в соперники лучшего бойца UFC

Последние дни всех российских фанатов UFC из России прошли в томительном ожидании. Чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев с нетерпением ждал имени своего следующего соперника. Сразу после недавнего турнира в Абу-Даби (ОАЭ) боец договорился о поединке с австралийцем Александром Волкановски. Но все карты спутало руководство лиги, которое наделило статусом претендентского бой Дастина Порье и Майкла Чендлера на UFC 281. Махачев даже не выдержал и наехал на организацию, которая сразу после этого решила внести ясность в будущее российского чемпиона.

Выбор был сделан в пользу Александра Волкановски. И такое решение выглядит очень логично с точки зрения UFC. Организация не стала сильно рисковать своим лучшим бойцом. Австралиец мог очень сильно обидеться, если бы его подвинули в сторону, а первую защиту Махачева отдали кому-то из американцев. Великий давно доказал всем, что является одним из самых ценных активов UFC. А потенциальная возможность одновременно владеть двумя поясами делает его ещё более значимым.

Волкановски вытащил счастливый билет. Во-первых, поединок состоится 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Уже известно, что принимать громкое событие будет австралийский город Перт. А это значит, что Алекс получит невероятную поддержку болельщиков, в этом можно просто не сомневаться. Во-вторых, Великий будет драться в чужом весе. Свой пояс он не потеряет в любом случае, зато победа сделает его обладателем двух чемпионских титулов. Если такая ситуация действительно случится, рейтинги и значимость Волкановски взлетят до запредельных высот, он окончательно станет главной звездой UFC.

Махачев затеял опасные игры для самого себя. Он вполне мог выбрать для первой защиты более простого оппонента, чтобы закрепиться в статусе чемпиона, подтвердить свои притязания на долгое владение поясом. Но вместо этого Ислам рискует и идёт ва-банк. Безусловно, победа над Волкановски сделает российского чемпиона на шаг ближе к величию. Но поражение перечеркнёт долгие годы трудов и тренировок. Таких сложных задачек перед собой не ставил даже легендарный Хабиб!