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Совместный турнир RIZIN и Bellator, когда состоится, дата, участие Хабиба Нурмагомедова в роли капитана

Обалдеть, Хабиб — в Bellator? Российская звезда будет капитаном сборной!
Денис Дорофеев
Совместный турнир RIZIN и Bellator
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Величие Нурмагомедова признают и за пределами UFC.

31 декабря в Японии состоится совместный турнир RIZIN и Bellator. В его рамках пройдёт пять встреч между сильнейшими бойцами обеих лиг. Это будет напоминать матчевую встречу между двумя промоушенами. Пару дней назад Bellator сделал ход конём, объявив о неожиданном выборе. Они назначили Хабиба Нурмагомедова капитаном своей команды. О чём сообщил президент RIZIN Нобуюки Сакакибара.

Об этом стало известно после того, как последним бойцом от Bellator был объявлен Гаджи Рабаданов. Ему будет противостоять японец Коджи Такеда. А Орёл, помимо должности капитана, ещё будёт находиться в углу у Рабаданова. Пока неизвестно, что входит в обязанности капитана, но, помимо функции лица лиги, он может быть ещё тренером-секундантом бойцов Bellator.

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Напомним, кроме Гаджи, честь Bellator будут защищать чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре, экс-чемпион в полулёгком весе Эй Джей Макки, экс-чемпион в наилегчайшем весе Хуан Арчулета и экс-чемпион Bellator и RIZIN в наилегчайшем весе Кёдзи Хоригучи.

Состав пар:

  • Хуан Арчулета — Су Чул Ким;
  • Кёдзи Хоригучи — Хиромаса Огикубо;
  • Эй Джей Макки — Роберто Соуза;
  • Патрисиу Фрейре — Клебер Койк Эрбст;
  • Гаджи Рабаданов — Коджи Такеда.

И возможность возглавлять элиту Bellator предоставили экс-чемпиону и члену Зала славы UFC, владельцу лиги-конкурента Eagle FC, успешному тренеру и человеку, имеющему косвенное отношение к лиге Скотта Кокера. Вот оно очередное признание живой легенды. Такой привилегии мало кто удостаивается.

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