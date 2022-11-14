Обалдеть, Хабиб — в Bellator? Российская звезда будет капитаном сборной!

31 декабря в Японии состоится совместный турнир RIZIN и Bellator. В его рамках пройдёт пять встреч между сильнейшими бойцами обеих лиг. Это будет напоминать матчевую встречу между двумя промоушенами. Пару дней назад Bellator сделал ход конём, объявив о неожиданном выборе. Они назначили Хабиба Нурмагомедова капитаном своей команды. О чём сообщил президент RIZIN Нобуюки Сакакибара.
Об этом стало известно после того, как последним бойцом от Bellator был объявлен Гаджи Рабаданов. Ему будет противостоять японец Коджи Такеда. А Орёл, помимо должности капитана, ещё будёт находиться в углу у Рабаданова. Пока неизвестно, что входит в обязанности капитана, но, помимо функции лица лиги, он может быть ещё тренером-секундантом бойцов Bellator.
Напомним, кроме Гаджи, честь Bellator будут защищать чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре, экс-чемпион в полулёгком весе Эй Джей Макки, экс-чемпион в наилегчайшем весе Хуан Арчулета и экс-чемпион Bellator и RIZIN в наилегчайшем весе Кёдзи Хоригучи.
Состав пар:
- Хуан Арчулета — Су Чул Ким;
- Кёдзи Хоригучи — Хиромаса Огикубо;
- Эй Джей Макки — Роберто Соуза;
- Патрисиу Фрейре — Клебер Койк Эрбст;
- Гаджи Рабаданов — Коджи Такеда.
И возможность возглавлять элиту Bellator предоставили экс-чемпиону и члену Зала славы UFC, владельцу лиги-конкурента Eagle FC, успешному тренеру и человеку, имеющему косвенное отношение к лиге Скотта Кокера. Вот оно очередное признание живой легенды. Такой привилегии мало кто удостаивается.
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