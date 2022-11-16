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Дебют Кличко в профессиональном боксе, Владимир и Виталий, карьера украинцев

Шесть минут на двух соперников. 26 лет назад братья Кличко стали профессионалами
Александр Фролов
Дебют Кличко в профессиональном боксе
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Соперники были «мешками» — и улетели в нокауты.

Кто не знает братьев Кличко? Украинские боксёры навсегда вписали свои имена в историю спорта, на двоих одержав 109 побед на профессиональном ринге и завоевав множество самых престижных поясов. Конечно, не обходилось без поражений: неудачные бои Кличко с Крисом Бёрдом, Ленноксом Льюисом или Энтони Джошуа навсегда останутся в памяти поклонников бокса. Но легендарный статус Владимира и Виталия оспаривать невозможно. Давайте вспомним, как украинцы дебютировали в профессиональном боксе, тем более что это произошло ровно 26 лет назад — 16 ноября 1996 года.

Как и полагается европейским боксёрам, сначала братья сколотили успешную карьеру на любительском уровне. Украинские великаны выигрывали юниорские чемпионаты мира, международные соревнования среди военнослужащих и завоевали немало медалей на других турнирах. Венцом должна была стать Олимпиада, на которую изначально планировали отправить старшего брата. Но Виталий попался на использовании стероидов, поэтому на Играх в Атланте его заменил Владимир — который уверенно добыл золото! В полуфинале, кстати, Кличко-младший одолел россиянина Алексея Лезина.

Виталий не заполучил золота ОИ, зато мог ответить брату многочисленными наградами в кикбоксинге. Но и старший, и младший Кличко решили перебраться в профессиональный бокс — где перед ними открывались блистательные перспективы. Шикарные габариты братьев сочетались с отличной техникой и мощным ударом: за Владимира и Виталия были готовы сражаться лучшие промоутеры. Кличко решили перебраться в Германию, подписав контракт с компанией Universum Box-Promotion. Тренировать братьев вызвался опытный Фриц Здунек.

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После нескольких месяцев занятий тренер решил, что его новые подопечные готовы к дебюту. Братья решили выступить одновременно: бои двух Кличко возглавили небольшой вечер профессионального бокса в Гамбурге. В соперники Владимиру достался итальянец Фабиан Меза с рекордом 4-1-1, Виталий заполучил примерно такого же по уровню американца Тони Брэдхема. Было понятно, что звёзды любительского бокса непременно победят «мешков». Вопрос был только в том, насколько быстро и эффектно справятся братья. Они не подвели.

Братья Кличко

Братья Кличко

Фото: Bongarts/Getty Images

Владимир вышел первым и уложился всего в полторы минуты. Меза оказался настоящей боксёрской грушей для Кличко-младшего: ловил удар за ударом и после очередной пропущенной серии зрелищно рухнул в углу — подняться шансов не было. Следом в ринге оказался Виталий, который провозился на раунд дольше. Брэдхем даже пытался отстреливаться и вообще выглядел покрепче Мезы, однако пропустил жёсткий удар в корпус и упал, корчась от боли. Американец искренне хотел продолжать бой, но ему было слишком больно — победа Кличко-старшего техническим нокаутом!

Будем честными: Меза и Брэдхем выглядели откровенно слабой оппозицией. После встреч с братьями итальянец с американцем провели ещё по паре поединков и завершили карьеры. С другой стороны, для дебюта в профессиональном боксе нужны именно такие соперники. Немудрено, что первые бои Кличко восхитили местную прессу: «Мы увидели дебют умных боксёров. Эти украинцы обладают невероятной силой и габаритами, но при этом они ещё и умны. У них большой потенциал».

Действительно, впереди у братьев Кличко была попросту невероятная карьера. Да, кто-то считает Владимира и Виталия скучными боксёрами, которые попросту пользовались преимуществом в габаритах. Но это обманчивое впечатление, учитывая, что количество побед нокаутами у Кличко уверенно стремится к 90 процентам. Украинские боксёры добились фантастических успехов и стали примерами для миллионов мальчишек по всему миру. Например, для Александра Усика, который в детстве тоже наблюдал за поединками Кличко. Это ли не признак величия?

Братья Кличко

Братья Кличко

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Да, потом над братьями было принято немного подшучивать. Особенно много поводов для издёвок давал Виталий Кличко, активно строящий политическую карьеру, но при этом зачастую путающий слова. Однако в ринге оба брата были невероятно интеллектуальными спортсменами, которые «читали» большинство соперников, словно открытую книгу. Немудрено, что известный контрпанчер Джеральд Вашингтон, когда отвечал на вопрос про самого умного боксёра в своей карьере, ответил не задумываясь: «Кличко — самый умный боксёр. Стратегия у Владимира, как и у его брата, на высочайшем уровне».

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