Так украинцев не унижал никто! Британец плюнул в Кличко-младшего и дал оплеуху старшему

Британский боксёр Дерек Чисора объявил о завершении карьеры в 38 лет. Громадный парень по прозвищу Дел Бой не сумел добраться до главных чемпионских поясов, но оставил яркий след в истории тяжёлого веса. Дерек провёл 45 боёв на профессиональном ринге, успев подраться с Тайсоном Фьюри, Диллианом Уайтом и Александром Усиком. Но, пожалуй, главным соперником в карьере Чисоры стал великий украинский боксёр Виталий Кличко.

18 февраля 2012 года британец впервые в карьере получил шанс завоевать пояс WBO, которым тогда как раз владел старший из братьев Кличко. Находившийся в расцвете сил Чисора уверял, что легко расправится с Виталием, которого называл «стариком». Впрочем, эксперты и болельщики были другого мнения: пусть Кличко уже исполнилось 40 лет, зато он шёл на серии из 11 побед. А вот Дел Бой несколькими месяцами ранее уступил крепкому, но не звёздному Роберту Хелениусу.

Виталий Кличко — Дерек Чисора Фото: Alexandra Beier/Getty Images

Кличко потребовал, чтобы поединок проводили в фактически родной для него Германии. Дерек согласился, но пообещал устроить Виталию настоящую психологическую атаку. И сдержал слово! Чисора несколько недель осыпал своего оппонента разнообразными оскорблениями, а на взвешивании и вовсе влепил Кличко-старшему пощёчину. Мало того, перед самым боем Дерек выплюнул воду в лицо Владимиру Кличко, исполняющему роль секунданта! Так украинских боксёров не унижал ещё никто.

Следует отдать должное Виталию и Владимиру — они проявили максимальное хладнокровие, что выглядело намного достойнее клоунских ужимок Дерека. В ринге Кличко-старший тоже был хорош: не поддавшись на психологические атаки, украинец спокойно перебивал соперника, забирая раунд за раундом. Нокаутировать Чисору не удалось, зато британец выцарапал лишь пару раундов и проиграл единогласным решением судей. А после боя Дерек устроил шумную потасовку с соотечественником Дэвидом Хэем.

Нужно отметить, что Дел Бой позже всё-таки принёс извинения: «Обычно я набираю в рот воды и выплевываю её в воздух. Но здесь внезапно рефери вызвал нас в центр ринга, и я выплюнул её в лицо Владимиру, который стоял перед Виталием. Не спрашивайте почему, просто так получилось. То же самое и с пощёчиной, не знаю, как объяснить её. Я очень расстроен, поскольку из-за скандалов моё выступление ушло на второй план. Я сожалею о своих поступках, но надо жить дальше».

Отвратительное поведение Чисоры не прошло мимо боксёрских властей: Дерека оштрафовали на $ 100 тыс. и на несколько месяцев лишили боксёрской лицензии. Позже британец ещё 10 лет дрался с переменным успехом, так и не став чемпионом мира. В отличие от Кличко, который провёл ещё один бой в качестве чемпиона, быстро нокаутировав Мануэля Чарра. После чего с чистой душой ушёл на покой, навсегда вписав своё имя в историю бокса.