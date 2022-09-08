Виталий Кличко заканчивал карьеру в Москве. Через 10 лет — поспорил из-за неё с Путиным

В феврале легендарный боксёр Виталий Кличко, ныне известный как мэр Киева, вступил в публичную дискуссию с президентом России Владимиром Путиным. Если не углубляться, спор был историческим — о древних статусах Москвы и Киева. Вот что тогда сказал Кличко-старший: «Киев был великим городом, ещё когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва». Не будем трогать историю и политику — просто вспомним, где заканчивал карьеру Виталий.

Последний бой Кличко-старший провёл 8 сентября 2012 года. Изначально украинец хотел выступить в Киеве, перед родными болельщиками, но из-за организационных сложностей поединок пришлось перенести. И не куда-нибудь, а в Москву! Легендарного боксёра в российской столице знали и любили, поэтому не было ничего удивительного, что бой так легко удалось организовать. Арена была подобрана соответствующая — «Олимпийский», куда набилось множество любителей бокса.

А вот соперника для 41-летнего Кличко выбрали не самого удачного. Мануэль Чарр тогда был молодым и непобеждённым спортсменом с рекордом 21-0, но все понимали, что он просто не дрался с топовыми соперниками. А вот украинец к тому моменту не проигрывал 10 лет, катком пройдясь по всем претендентам на свои пояса. Конечно, возраст говорил против Виталия, зато уровень мастерства не вызывал никаких сомнений. На Чарра практически никто не ставил, хотя сам он уверял, что непременно победит.

В первом раунде немец пытался быть активным, пока не пропустил пару жёстких двоек от чемпиона. Уже к перерыву лицо Мануэля получило заметные повреждения. Во втором раунде Кличко добавил оборотов и стал откровенно избивать соперника, который вскоре оказался в нокдауне — впервые в карьере! Следующая трёхминутка тоже прошла при полном доминировании Виталия, а в четвёртом раунде страдания Чарра прервал доктор, потребовавший остановить бой. Слишком серьёзным было рассечение возле правого глаза немца.

Виталий Кличко работает в ринге Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Конечно, претендент отчаянно спорил, но решение уже было принято. Победа Кличко техническим нокаутом в четвёртом раунде! Виталий выиграл 41-й бой в своей профессиональной карьере и решил на этом остановиться. Прошла буквально пара недель, и украинский боксёр на пресс-конференции в Донецке официально повесил перчатки на гвоздь. И сосредоточился на политической карьере, где добился немалых успехов. Иногда Кличко-старший намекает на возвращение, но будем честными — ему мало кто верит.